Мисс Украина восхитила публику платьем и отправилась на Мисс Мира в Индию

София Шамия показалась в изысканном наряде, а также на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

София Шамия, получившая титул "Мисс Украина 2023", представит нашу страну на "Мисс Мира 2023". Конкурс красоты состоится 9 марта 2024 в Мумбаи (Индия).

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О подготовке к мероприятию и других нюансах, связанных с ним, София сообщает у себя в инстаграме. В соцсети она, в частности, показала изысканное платье с открытой спиной и звездочками.

instagram sfshamie

instagram sfshamie

instagram sfshamie

Затем конкурсантка продемонстрировала начало путешествия в Индию. Она выложила подборку фотографий в сиреневом костюме и чемоданом, а потом – кадр с Центрального железнодорожного вокзала Киева.

instagram sfshamie

instagram sfshamie

instagram sfshamie

instagram sfshamie

instagram sfshamie

instagram sfshamie

"Отправляемся на "Мисс Мира"! Месяцы подготовки привели к этому моменту! Верим в нашу Победу", – подписала последний снимок Шамия.

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Ранее мы писали, что Мисс Вселенная Украина впервые посетила на Венский бал в Австрии. Она показала фотографии с мероприятия и поделилась впечатлениями.