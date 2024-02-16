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Принц Гарри впервые прокомментировал диагноз своего отца Чарльза III

У короля обнаружили рак предстательной железы

Автор: Коваленко Наталья
Принц Гарри впервые прокомментировал диагноз своего отца Чарльза III
Принц Гарри впервые прокомментировал диагноз своего отца Чарльза III
Getty Images

Принц Гарри дал первый комментарий по поводу диагноза рака у его отца — короля Чарльза III. В пятницу, 16 февраля, 39-летний герцог Сассекский признался, как отреагировал на новость о болезне родственника в интервью программе «Доброе утро, Америка».

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«Я прыгнул в самолет и поехал навестить его, как только смог. Послушайте, я люблю свою семью. Я благодарен за то, что я смог сесть в самолет, повидаться с ним и провести с ним любое время», — сказал он.

Гарри надеется, что скоро снова увидит своего отца. Вплоть до недавнего воссоединения принц виделся с королем лично на коронации в мае 2023 года.

«У меня запланированы другие поездки, которые проведут меня через Великобританию или обратно в Великобританию, поэтому я буду останавливаться и видеться со своей семьей как можно чаще», — поделился внук покойной Елизаветы II.

Напомним, что официальное объявление о том, что у британского короля Чарльза III обнаружили онкологию было выпущено 5 февраля.

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Теги:
принц Гарри, шоу-бизнес, герцог Сассекский, королевская семья, Чарльз III

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