Принц Гарри впервые прокомментировал диагноз своего отца Чарльза III

Принц Гарри дал первый комментарий по поводу диагноза рака у его отца — короля Чарльза III. В пятницу, 16 февраля, 39-летний герцог Сассекский признался, как отреагировал на новость о болезне родственника в интервью программе «Доброе утро, Америка».

«Я прыгнул в самолет и поехал навестить его, как только смог. Послушайте, я люблю свою семью. Я благодарен за то, что я смог сесть в самолет, повидаться с ним и провести с ним любое время», — сказал он.

Гарри надеется, что скоро снова увидит своего отца. Вплоть до недавнего воссоединения принц виделся с королем лично на коронации в мае 2023 года.

«У меня запланированы другие поездки, которые проведут меня через Великобританию или обратно в Великобританию, поэтому я буду останавливаться и видеться со своей семьей как можно чаще», — поделился внук покойной Елизаветы II.

EXCLUSIVE: Prince Harry to @ReeveWill on visiting King Charles after cancer diagnosis: “I love my family. The fact that I was able to get on a plane and go see and spend anytime with him, I’m grateful for that.” https://t.co/yDp82WU7Bk pic.twitter.com/lO0cebeO9i