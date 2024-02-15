Узнайте, какого числа будем отмечать Масленицу в 2024 году и что нельзя делать в этот день.

Автор: Сайко Леся

Когда Масленица в 2024 году: традиции и запреты

Совсем скоро наступит благоприятный период для любителей блинов — семидневный праздник Масленица, который посвящен проводам зимы и встрече весны.

Отметим, что Масленицу отмечают семь дней, с понедельника до сожжения чучела в воскресенье. На торжество приглашают домой родственников, пекут блины со всяческими начинками и готовятся к посту. Какого числа начнется Масленица в 2024 году? Читайте дальше статью, чтобы узнать больше.

Когда Масленица в 2024 году в Украине

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В 2024 году Масленица начинается 11 марта и продлится до 17 марта. Как мы уже говорили, праздник отмечается семь дней с понедельника по воскресенье. А какие традиции существуют в эти дни, подробнее расскажем ниже.

Основные традиции на Масленицу-2024 на семь дней:

Понедельник – блинами угощают родных.

Вторник – ходят свататься.

В среду, которую в народе называю "лакомкой" теща печет блины своему зятю.

Четверг, пятница и суббота – поход в гости к родственникам.

В пятницу, которую в народе называют "тещины вечеринки", теща приходит к зятю домой, где ее угощает блинами дочь.

Прощеное Воскресенье – день, когда все просят прощения друг у друга.

Масленица 2024 freepik.com

Что нельзя делать на Масленицу-2024 в Украине

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Нет запретов, кусаемых работы. Главное – не забывать печь блины и приглашать на них гостей. Но физические работы по дому рекомендуется выполнять только в первые три дня. С четверга по воскресенье нужно избегать работы, за исключением готовки.

Воспрещается отказывать на масленичное приглашение или самому гостей блинами не накормить. Это считается дурным тоном и нарушением давних традиций праздника.

Нельзя приглашать гостей в неубранный дом.

Поскольку это время для радости и развлечений, нельзя унывать и пребывать в одиночестве.

Злость, ругань, сквернословия – табу в Масленицу. Стоит помнить, что впереди – Великий пост, к которому нужно подготовиться не только физически, но и морально.

Также следует помнить, что в эту особую неделю, предшествующую Великому посту, нельзя переедать.