Когда Масленица в 2024 году: традиции и запреты
Узнайте, какого числа будем отмечать Масленицу в 2024 году и что нельзя делать в этот день.
Совсем скоро наступит благоприятный период для любителей блинов — семидневный праздник Масленица, который посвящен проводам зимы и встрече весны.
Отметим, что Масленицу отмечают семь дней, с понедельника до сожжения чучела в воскресенье. На торжество приглашают домой родственников, пекут блины со всяческими начинками и готовятся к посту. Какого числа начнется Масленица в 2024 году? Читайте дальше статью, чтобы узнать больше.
Когда Масленица в 2024 году в Украине
Читай также: Масленица и Пасха в 2024: когда и как праздноватьВ 2024 году Масленица начинается 11 марта и продлится до 17 марта. Как мы уже говорили, праздник отмечается семь дней с понедельника по воскресенье. А какие традиции существуют в эти дни, подробнее расскажем ниже.
Основные традиции на Масленицу-2024 на семь дней:
Понедельник – блинами угощают родных.
Вторник – ходят свататься.
В среду, которую в народе называю "лакомкой" теща печет блины своему зятю.
Четверг, пятница и суббота – поход в гости к родственникам.
В пятницу, которую в народе называют "тещины вечеринки", теща приходит к зятю домой, где ее угощает блинами дочь.
Прощеное Воскресенье – день, когда все просят прощения друг у друга.
Что нельзя делать на Масленицу-2024 в Украине
Читай также: Поздравления с Масленицей 2021: Открытки, картинки, фотоНет запретов, кусаемых работы. Главное – не забывать печь блины и приглашать на них гостей. Но физические работы по дому рекомендуется выполнять только в первые три дня. С четверга по воскресенье нужно избегать работы, за исключением готовки.
Воспрещается отказывать на масленичное приглашение или самому гостей блинами не накормить. Это считается дурным тоном и нарушением давних традиций праздника.
Нельзя приглашать гостей в неубранный дом.
Поскольку это время для радости и развлечений, нельзя унывать и пребывать в одиночестве.
Злость, ругань, сквернословия – табу в Масленицу. Стоит помнить, что впереди – Великий пост, к которому нужно подготовиться не только физически, но и морально.
Также следует помнить, что в эту особую неделю, предшествующую Великому посту, нельзя переедать.