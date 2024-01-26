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Кайли Дженнер показала эффектный образ в стиле mermaidecore на Неделе моды в Париже

Кайли посетила fashion-шоу Maison Margiela

Автор: Мельник Анна
Кайли Дженнер показала эффектный образ в стиле mermaidecore на Неделе моды в Париже
Кайли Дженнер
Getty Images

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Ни дня без модного образа! Кайли Дженнер вновь порадовала публику своим присутствием на Неделе моды в Париже. В этот раз 26-летняя американская модель и бизнесвумен посетила показ Maison Margiela. Кайли сделала ставку на актуальный тренд mermaidecore, который все чаще появляется как в одежде, так и в макияже и маникюре.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Getty Images

Девушка предстала в роскошном серебряном платье с пайетками, которые очень напоминают чешую. Высокие перчатки из фатина и белые туфли на каблуках дополнили образ знаменитости. Также звезде сделали укладку с эффектом "мокрых" волос и макияж в нюдовых оттенках — получилась идеальная современная Русалочка.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Getty Images

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Getty Images

Ранее Джей Ло восхитила новым образом на Неделе моды в Париже.

 

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Теги:
Неделя Моды в Париже, Кайли Дженнер, образ

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