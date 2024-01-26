Кошмал пожаловалась на пророссийских молдаван: «Говорили, что рады, что части Украины уже нет»

Украинская актриса рассказала о неприятной поездки в Кишинев

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Анна Кошмал столкнулась с пророссийскими жителями Кишинева во время возвращения с сыном с отдыха в ОАЭ. После перелета и ожидания поезда в Украину звезда сериалов решила прогуляться по столице Молдовы, однако на пути ей встретились несколько приверженцев страны-агрессора.

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На своей странице в Инстаграм в разделе сторис Кошмал пожаловалась, что в Кишиневе над ней смеялись, когда она отказывалась говорить на русском языке.

«Сложилось впечатление, если бы Кишинев был человеком, он был бы пророссийским бедным пенсионером. За это короткое время здесь произошло уже несколько ситуаций, когда на мое "нежелание разговаривать на русском" закачивали глаза или смеялись (как например, работница аэропорта, к которой я обратилась за помощью в поиске сумки)», — поделилась Анна.

Также она рассказала, что некоторые жители города называли ее российской актрисой и открыто радовались тому, что часть Украины находится под окупацией российской армией.

«Как оказалось меня здесь очень хорошо знают, слишком. Меня повсюду узнавали и некоторые даже говорили, что я их российская актриса и что они рады, что части Украины уже нет. Мне бы не хотелось по нескольким людям судить всех других граждан этой страны, но впечатление испорчено вдребезги. Мою нервную систему поддержала только милая девушка на ресепшне гостиницы, которая мило говорила со мной на английском и отнеслась к нам с уважением и пониманием», — написала Кошмал.

Кошмал пожаловалась на пророссийских жителей Кишинева instagram.com/smorkovkina

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