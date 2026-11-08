Какой церковный праздник 9 ноября - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает преподобных Матрону Константинопольскую и Фео­к­ти­сту.

В понедельник, 9 ноября, православные христиане почитают преподобную Матрону Константинопольскую и преподобную Фео­к­ти­сту. Их вспоминают 9 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 22 ноября.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Ян, Федор, Тимофей, Теодор, Семен, Нестор, Константин, Иосиф, Илья, Иван, Ефим, Дмитрий, Виктор, Антон, Алексей, Александр, Матрена и Евстолия.

Какой церковный праздник 9 ноября

В юности Матрону выдали замуж за богатого человека, позже у них родилась дочь. Однако девушке понравилось ходить в храм, где она много времени проводила в молитвах и беседах с благочестивыми людьми. Матрона стала подражать их богоугодной жизни, смиряла плоть сдержанностью и постом.

Однажды Матрона решила оставить семью и посвятить жизнь служению Господу. Чтобы муж не смог ее найти, женщина решила пойти в мужской монастырь. Девушка отдала дочь на воспитание знакомой старицы, а сама остригла волосы, переоделась в мужское платье и пришла в монастырь преподобного Вассиана под именем евнуха Вавилы. Когда игумен раскрыл тайну Матроны, он отправил ее в соседний город в женский монастырь, где прожила долгие годы, удивляя сестер своим благочестием. Со временем Матрона стала настоятельницей обители.

Фео­к­ти­ста с младенчества верила в Бога, в 18 лет поступила в монастырь. Когда арабы напали на храм, то все обокрали и взяли в плен инокинь. Однажды корабль разбойников пристал к острову Парос, а Бог помог Феоктисте спрятаться от врагов.

Святая долго жила на этом острове в одиночестве, плохо питалась и ходила без одежды. Спустя некоторое время она встретила охотника, которого попросила принести ей Святых Тайн, чтобы причаститься. Мужчина выполнил ее просьбу, в тот же день Феоктиста отошла к Господу.

Традиции и обычаи 9 ноября

В этот день молятся святой Матроне о благополучии для всей семьи. Люди перебирали зимнюю одежду. На Руси приговаривали: "С Матроны зимняя зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор".

Если небо затянуто облаками - к дождливому маю.

Если есть иней - к урожаю овса в будущем году.

Если гуси гуляют по льду - к оттепели.

Если дождь - к лютым морозам.

Что нельзя делать 9 ноября