Церковь вспоминает апостола Филиппа и святителя Григория Паламу.

Автор: Мельник Анна

Какой церковный праздник 14 ноября - традиции и что нельзя делать

В субботу, 14 ноября, православные христиане чтят память апостола Филиппа и святителя Григория Паламы. В народном календаре — Филипповка. Их вспоминают 14 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 27 ноября.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Аристарх, Филипп, Алексей, Григорий, Николай, Михаил, Порфирий, Сергей, Александр, Василий, Константин, Гавриил, Виктор, Георгий, Дмитрий, Петр, Федор, Анна.

Какой церковный праздник 14 ноября

Григорий Палама родился в Константинополе в состоятельной семье. Получил хорошее образование, император взял его во двор. Однако Григорий быстро почувствовал усталость и равнодушие к роскоши, поэтому удалился на Афонскую гору, где вел подвижнический образ жизни.

Палама всю жизнь посвятил борьбе с ересью, считался защитником православья. За выдающиеся заслуги святого наградили саном архиепископа Фессалонитского.

Свя­ти­тель Гри­го­рий Па­ла­ма. открытые источники

Святой апостол Филипп был из числа двенадцати. В ранней юности отдавался учебе, а когда узнал о пришествии Мессии, то всем сердцем хотел его увидеть. Когда явился Иоанн Предтеча, Филипп бросил семью и стал учеником проповедника, а затем и Иисуса Христа. Апостол Филипп читал свои проповеди в Азии и Африке, за всю жизнь совершил чудеса. Одно из значимых деяний святого Филиппа: обращение в христианство целой страны Ефиопии. Апостал умер мученически: его распяли вниз головой.

Свя­той апо­стол Филипп. открытые источники

Традиции и обычаи 14 ноября

На Филиппа девушки гадали: оставляли кусок говядины после ужина и клали ее под подушку, приглашая суженого "заговеться". Верили, что после этого во сне придет суженый. Также проводили обряд изгнания тараканов. Вся семья вытаскивала за нитку таракана, который был привязан к ноге. Считалось, что после этого тараканов в доме не будет.

Если иней - к урожайному году.

Если снегопад - к ливням.

Если ясный день - будущий год будет неурожайным.

Если вороны громко каркают - к оттепели.

Что нельзя делать 14 ноября