Какой церковный праздник 14 ноября - традиции и что нельзя делать
Церковь вспоминает апостола Филиппа и святителя Григория Паламу.
В субботу, 14 ноября, православные христиане чтят память апостола Филиппа и святителя Григория Паламы. В народном календаре — Филипповка. Их вспоминают 14 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 27 ноября.
С Днем ангела поздравляют носителей имен: Аристарх, Филипп, Алексей, Григорий, Николай, Михаил, Порфирий, Сергей, Александр, Василий, Константин, Гавриил, Виктор, Георгий, Дмитрий, Петр, Федор, Анна.
Какой церковный праздник 14 ноября
Григорий Палама родился в Константинополе в состоятельной семье. Получил хорошее образование, император взял его во двор. Однако Григорий быстро почувствовал усталость и равнодушие к роскоши, поэтому удалился на Афонскую гору, где вел подвижнический образ жизни.
Палама всю жизнь посвятил борьбе с ересью, считался защитником православья. За выдающиеся заслуги святого наградили саном архиепископа Фессалонитского.
Святой апостол Филипп был из числа двенадцати. В ранней юности отдавался учебе, а когда узнал о пришествии Мессии, то всем сердцем хотел его увидеть. Когда явился Иоанн Предтеча, Филипп бросил семью и стал учеником проповедника, а затем и Иисуса Христа. Апостол Филипп читал свои проповеди в Азии и Африке, за всю жизнь совершил чудеса. Одно из значимых деяний святого Филиппа: обращение в христианство целой страны Ефиопии. Апостал умер мученически: его распяли вниз головой.
Традиции и обычаи 14 ноября
На Филиппа девушки гадали: оставляли кусок говядины после ужина и клали ее под подушку, приглашая суженого "заговеться". Верили, что после этого во сне придет суженый. Также проводили обряд изгнания тараканов. Вся семья вытаскивала за нитку таракана, который был привязан к ноге. Считалось, что после этого тараканов в доме не будет.
- Если иней - к урожайному году.
- Если снегопад - к ливням.
- Если ясный день - будущий год будет неурожайным.
- Если вороны громко каркают - к оттепели.
Что нельзя делать 14 ноября
- Не стоит молодежи лениться.
- Не нужно тяжело трудиться.
- Не следует заниматься домашними делами.
- Нельзя ходить в лес.