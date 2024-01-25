Победительница Холостяка показала низ груди в облегающем топе и другие образы

Екатерина Лозовицкая вызвала емоции у публики, показав свою фотосессию.

Екатерина Лозовицкая представила полуминутный ролик, в котором зафиксированы ее студийные позирования в трех образах. Сперва победительница 12-го "Холостяка" показала себя в коротком облегающем топе с длинными рукавами, не прикрывавшим низ груди.

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

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Затем блогерша предстала в блестящих корсете и чокере, а также – юбке-тюльпане.

instagram kateryna_lozovytska

Завершила Екатерина изгибами в шортах с высокой талией и просторной блузкой.

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

В подписи Лозовицкая оставила только эмодзи в виде блесток. Пользователи ответили ей смайлами и отзывами:

"Екатерина Лозовицкая – роскошная и прекрасная женщина. С начала "Холостяка" увлекаюсь тобой".

"Первый образ – вульгарный, другие – красиво".

"Невероятно красивая. Как снаружи, так и внутренне. Счастья тебе, красавица, на все лета".

"Катя, ты крутая. Хочу быть похожей на тебя, продолжай".

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Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала свои фотографии, которые она желает видеть в глянце.