Победительница Холостяка показала низ груди в облегающем топе и другие образы
Екатерина Лозовицкая вызвала емоции у публики, показав свою фотосессию.
Екатерина Лозовицкая представила полуминутный ролик, в котором зафиксированы ее студийные позирования в трех образах. Сперва победительница 12-го "Холостяка" показала себя в коротком облегающем топе с длинными рукавами, не прикрывавшим низ груди.
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Затем блогерша предстала в блестящих корсете и чокере, а также – юбке-тюльпане.
Завершила Екатерина изгибами в шортах с высокой талией и просторной блузкой.
В подписи Лозовицкая оставила только эмодзи в виде блесток. Пользователи ответили ей смайлами и отзывами:
- "Екатерина Лозовицкая – роскошная и прекрасная женщина. С начала "Холостяка" увлекаюсь тобой".
- "Первый образ – вульгарный, другие – красиво".
- "Невероятно красивая. Как снаружи, так и внутренне. Счастья тебе, красавица, на все лета".
- "Катя, ты крутая. Хочу быть похожей на тебя, продолжай".
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