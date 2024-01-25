Никитюк показала фото для обложки глянца в кружевных колготах и пушистой куртке

Леcе Никитюк написали, что ее инстаграм "круче и интереснее любого модного журнала".

Экс-звезда "Орла и решки" Леся Никитюк поделилась в блоге своим стремлением. Вместе с ним ведущая и блогерша-миллионница опубликовала подборку студийных снимков.

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Фотографии созданы в фэшн-стилистике. Леся позировала в короткой пушистой куртке и кружевных чулках. Также на ней были босоножки на шпильке.

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

На публикацию блондинки отреагировало немало комментаторов. В частности – публичных персон. Свой отзыв оставила звезда "Мавки. Лесной песни" Наталка Денисенко. Она написала: "Нет, ну это – [ряд серых сердец-эмодзи]". Тем временем победительница 9-го "Холостяка" Дарья Квиткова ограничилась смайлами. Обе женщины, как и Маша Ефросинина, Павел Зибров и Ирина Сопонару, поставили лайки.

instagram lesia_nikituk

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Ранее мы писали, что свои модные образы из нового сериала показала Ольга Куриленко.