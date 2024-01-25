АфишаАфиша
Русский Українська

Никитюк показала фото для обложки глянца в кружевных колготах и пушистой куртке

Леcе Никитюк написали, что ее инстаграм "круче и интереснее любого модного журнала".

Автор: Дмитрий Сыч
Никитюк показала фото для обложки глянца в кружевных колготах и пушистой куртке
Павел Зибров тоже оценил аутфит Никитюк
instagram lesia_nikituk

Экс-звезда "Орла и решки" Леся Никитюк поделилась в блоге своим стремлением. Вместе с ним ведущая и блогерша-миллионница опубликовала подборку студийных снимков.

Читай также: Джей Ло сразила публику в платье с декольте до пояса и перьевом плаще-накидке

Фотографии созданы в фэшн-стилистике. Леся позировала в короткой пушистой куртке и кружевных чулках. Также на ней были босоножки на шпильке.

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

На публикацию блондинки отреагировало немало комментаторов. В частности – публичных персон. Свой отзыв оставила звезда "Мавки. Лесной песни" Наталка Денисенко. Она написала: "Нет, ну это –  [ряд серых сердец-эмодзи]". Тем временем победительница 9-го "Холостяка" Дарья Квиткова ограничилась смайлами. Обе женщины, как и Маша Ефросинина, Павел Зибров и Ирина Сопонару, поставили лайки.

instagram lesia_nikituk

Читай также: "Пусть меня судят": Тина Кароль показала бюст в облегающем платье со шнуровкой

Ранее мы писали, что свои модные образы из нового сериала показала Ольга Куриленко.

Читайте нас в Google.News
Теги:
мода, фото, Орел и Решка, инстаграм, Леся Никитюк, ведущая

Статьи по теме

Никитюк с голыми ногами на каблуке поведала, что "мужчины боятся сильных девушек"
Никитюк с голыми ногами на каблуке поведала, что "мужчины боятся сильных девушек"
"Белое на белом на белом": Мишель Пфайффер вызвала восторг фото в брендовом костюме
"Белое на белом на белом": Мишель Пфайффер вызвала восторг фото в брендовом костюме
Николь Кидман показала закулисье сериала Экспаты
Николь Кидман показала закулисье сериала Экспаты
Евровидение-2024: объявлен победитель украинского Нацотбора
Евровидение-2024: объявлен победитель украинского Нацотбора
Звезда сериала «Участковый с ДВРЗ» Маргарита Бахтина: «Мне просто повезло: я встретила своего человека»
Звезда сериала «Участковый с ДВРЗ» Маргарита Бахтина: «Мне просто повезло: я встретила своего человека»
Лучшие романтические фильмы: что посмотреть в День святого Валентина
Лучшие романтические фильмы: что посмотреть в День святого Валентина

Личность дня

Звезда сериала «Участковый с ДВРЗ» Маргарита Бахтина: «Мне просто повезло: я встретила своего человека»

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK