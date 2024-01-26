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Самая модная обувь весны 2024: обзор главных трендов

Какую обувь будем носить в новом сезоне

Автор: Мельник Анна
Самая модная обувь весны 2024: обзор главных трендов
Самая модная обувь весны 2024: обзор главных трендов
freepik.com

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Обувь — одна из самых основных составляющих любого образа. Однако важно найти именно ту пару, в которой вы будете чувствовать себя не только стильно, но и практично. Рассказываем, на какую обувь дизайнеры предлагают обратить внимание этой весной. Спойлер: некоторые варианты наверняка уже есть в вашем гардеробе.

Платформа

Ох уж эта платформа, которая завладела вниманием модниц ещё несколько сезонов назад. Она не потеряет своей актуальности и этой весной, найдя све отображение в лоферах, сапогах, ботинках и туфлях. Из очевидных плюсов: платформа визуально удлиняет ноги, но при этом может похвастаться большей устойчивостью, нежели обувь на шпильке или каблуке.

Модная обувь весна 2024
Модная обувь весна 2024
pinterest

Модная обувь весна 2024
Модная обувь весна 2024
pinterest

Сапоги с широким голенищем

Сапоги-трубы «взлетели» на модный Олимп ещё в осенне-зимнем сезоне, поэтому дизайнеры решили продвигать их и весной 2024. Носим сапоги с широким голенищем с платьями, мини-юбками, а можно и с брюками, заправив штанины внутрь. К слову, чем шире будет голенище у обуви — тем прекраснее.

Модная обувь весна 2024
Модная обувь весна 2024
pinterest

Модная обувь весна 2024
Модная обувь весна 2024
pinterest

Закрытые мюли

Мюли — ещё одна пара обуви, которая останется с нами и в этом году. Только представлена она будет немного в другой интерпретации: мы привыкли носить мюли с открытым мысом, но актуальный вариант весенне-летнего сезона — с закрытым носком и высоким подъемом.

Модная обувь весна 2024
Модная обувь весна 2024
pinterest

Модная обувь весна 2024
Модная обувь весна 2024
pinterest

Kitten heel

Каблук kitten heel — идеальный компромисс между шпилькой и плоской подошвой. Они комфортны, элегантны и прекрасно впишутся как в повседневный, деловой, так и в вечерний образ.

Модная обувь весна 2024
Модная обувь весна 2024
pinterest

Модная обувь весна 2024
Модная обувь весна 2024
pinterest

Party shoes

Не универсальностью единой — так решили некоторые дизайнеры, представив свои весенне-летние коллекции. Когда душа требует праздника, на помощь придут так званые party shoes — это яркая обувь с обильным декором в виде бахромы, перьев, сияющих камней. К слову, носить их можно не только на праздничные мероприятия, но и каждый день. Главное — сочетайте "туфли для вечеринки" с неброской одеждой, ведь все-таки они должны быть центральной деталью в аутфите.

Модная обувь весна 2024
Модная обувь весна 2024
pinterest

Модная обувь весна 2024
Модная обувь весна 2024
pinterest

Ранее Дакота Джонсон показала, какая сумка будет в тренде весной 2024.

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Теги:
обувь, туфли, сапоги, весна, что модно носить, тренды

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