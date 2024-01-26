Самая модная обувь весны 2024: обзор главных трендов
Какую обувь будем носить в новом сезоне
Читай также: Модные пальто на весну 2024: обзор главных трендовОбувь — одна из самых основных составляющих любого образа. Однако важно найти именно ту пару, в которой вы будете чувствовать себя не только стильно, но и практично. Рассказываем, на какую обувь дизайнеры предлагают обратить внимание этой весной. Спойлер: некоторые варианты наверняка уже есть в вашем гардеробе.
Платформа
Ох уж эта платформа, которая завладела вниманием модниц ещё несколько сезонов назад. Она не потеряет своей актуальности и этой весной, найдя све отображение в лоферах, сапогах, ботинках и туфлях. Из очевидных плюсов: платформа визуально удлиняет ноги, но при этом может похвастаться большей устойчивостью, нежели обувь на шпильке или каблуке.
Сапоги с широким голенищем
Сапоги-трубы «взлетели» на модный Олимп ещё в осенне-зимнем сезоне, поэтому дизайнеры решили продвигать их и весной 2024. Носим сапоги с широким голенищем с платьями, мини-юбками, а можно и с брюками, заправив штанины внутрь. К слову, чем шире будет голенище у обуви — тем прекраснее.
Закрытые мюли
Мюли — ещё одна пара обуви, которая останется с нами и в этом году. Только представлена она будет немного в другой интерпретации: мы привыкли носить мюли с открытым мысом, но актуальный вариант весенне-летнего сезона — с закрытым носком и высоким подъемом.
Kitten heel
Каблук kitten heel — идеальный компромисс между шпилькой и плоской подошвой. Они комфортны, элегантны и прекрасно впишутся как в повседневный, деловой, так и в вечерний образ.
Party shoes
Не универсальностью единой — так решили некоторые дизайнеры, представив свои весенне-летние коллекции. Когда душа требует праздника, на помощь придут так званые party shoes — это яркая обувь с обильным декором в виде бахромы, перьев, сияющих камней. К слову, носить их можно не только на праздничные мероприятия, но и каждый день. Главное — сочетайте "туфли для вечеринки" с неброской одеждой, ведь все-таки они должны быть центральной деталью в аутфите.
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