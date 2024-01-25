Модные пальто на весну 2024: обзор главных трендов
Что мы будем носить в новом сезоне
Читай также: Чтобы чувствовать себя комфортно: как подобрать одежду по психотипуПальто — одно из лучших "изобретений" в мире моды. В нем точно не замерзнешь в межсезонье, и оно отлично вписывается в практически любой образ, придавая его обладательнице особого стиля и шарма. Давайте посмотрим, какие модели мы будем носить этой весной.
Пальто оверсайз
Уже который сезон подряд оверсайз уверенно конкурирует с приталенным кроем. Не бойтесь внедрять в свои весенние аутфиты свободное пальто, разбавляя его вещами с акцентом на талии.
Бежевое пальто
Бежевое пальто — неоспоримая классика, которая из года в год находит свое применение в дизайнерских коллекциях. Эта весна не станет исключением, поэтому смело делайте ставку на пальто цвета camel — оно прослужит вам не один сезон. Также благодаря своей практичности бежевое пальто можно сочетать с различными вещами.
Кожаное пальто
Этой весной кожаные пальто также займут особое место среди верхней одежды. Вне конкуренции будут именно длинные модели, которые идеально впишутся в образы в стиле Тринити из культовой "Матрицы". Кстати, кожаное пальто уже давно носят главные модницы, среди которых Хейли Бибер и Кендалл Дженнер.
Пальто из замши
У кожи в новом сезоне появится серьезный соперник — замша. Это касается не только аксессуаров и обуви, но и верхней одежды. Обратите внимание на замшевое пальто, которое точно освежит ваш гардероб. Естественно, для дождливой погоды — не самый практичный вариант, однако в солнечные дни такое пальто определенно станет "звездой" образа.
Яркое пальто
Желтое, красное, голубое, розовое... В весеннем сезоне любые яркие пальто будут пользоваться особой популярностью наравне с классическими моделями. Главное — сочетайте их с контрастными вещами более спокойных оттенков, дабы аутфит получился стильным и гармоничным.
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