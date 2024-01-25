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Модные пальто на весну 2024: обзор главных трендов

Что мы будем носить в новом сезоне

Автор: Мельник Анна
Модные пальто на весну 2024: обзор главных трендов
Модные пальто на весну 2024: обзор главных трендов
freepik.com

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Пальто — одно из лучших "изобретений" в мире моды. В нем точно не замерзнешь в межсезонье, и оно отлично вписывается в практически любой образ, придавая его обладательнице особого стиля и шарма. Давайте посмотрим, какие модели мы будем носить этой весной. 

Пальто оверсайз

Уже который сезон подряд оверсайз уверенно конкурирует с приталенным кроем. Не бойтесь внедрять в свои весенние аутфиты свободное пальто, разбавляя его вещами с акцентом на талии.

Модные пальто весна 2024
Модные пальто весна 2024
pinterest

Модные пальто весна 2024
Модные пальто весна 2024
pinterest

Бежевое пальто

Бежевое пальто — неоспоримая классика, которая из года в год находит свое применение в дизайнерских коллекциях. Эта весна не станет исключением, поэтому смело делайте ставку на пальто цвета camel — оно прослужит вам не один сезон. Также благодаря своей практичности бежевое пальто можно сочетать с различными вещами.

Модные пальто весна 2024
Модные пальто весна 2024
pinterest

Модные пальто весна 2024
Модные пальто весна 2024
pinterest

Кожаное пальто

Этой весной кожаные пальто также займут особое место среди верхней одежды. Вне конкуренции будут именно длинные модели, которые идеально впишутся в образы в стиле Тринити из культовой "Матрицы". Кстати, кожаное пальто уже давно носят главные модницы, среди которых Хейли Бибер и Кендалл Дженнер.

Хейли Бибер
Хейли Бибер
pinterest

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
pinterest

Пальто из замши

У кожи в новом сезоне появится серьезный соперник — замша. Это касается не только аксессуаров и обуви, но и верхней одежды. Обратите внимание на замшевое пальто, которое точно освежит ваш гардероб. Естественно, для дождливой погоды — не самый практичный вариант, однако в солнечные дни такое пальто определенно станет "звездой" образа.

Модные пальто весна 2024
Модные пальто весна 2024
pinterest

Модные пальто весна 2024
Модные пальто весна 2024
pinterest

Яркое пальто

Желтое, красное, голубое, розовое... В весеннем сезоне любые яркие пальто будут пользоваться особой популярностью наравне с классическими моделями. Главное — сочетайте их с контрастными вещами более спокойных оттенков, дабы аутфит получился стильным и гармоничным.

Модные пальто весна 2024
Модные пальто весна 2024
pinterest

Модные пальто весна 2024
Модные пальто весна 2024
pinterest

Ранее Андре Тан назвал самые трендовые сочетания цветов в 2024 году.

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Теги:
пальто, весна, верхняя одежда, что модно носить, тренды, Кендалл Дженнер, Хейли Бибер

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