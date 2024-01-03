АфишаАфиша
Русский Українська

Экс-виагрянка Миша Романова в облегающем наряде показала подросшего сына

Наталия Могилинец опубликовала фото с потомком по случаю Нового года.

Автор: Дмитрий Сыч
Экс-виагрянка Миша Романова в облегающем наряде показала подросшего сына
У Миши – более полумиллиона подписчиков
instagram misharomanova

Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могилинец), как и ряд других публичных персон, только вечером 3 января дошла до новогодних поздравлений в инстаграме. Бывшая участница "ВИА Гры" показала фотографии со своим сыном.

Читай также: Кэти Перри сравнила дочь Гвинет Пэлтроу в купальнике с Брижит Бардо

На снимках мать и потомок позируют на фоне штор, стены и книжной полки. Мартин сидел на стуле, а Наталия обнимала его со спины.

"Несмотря на все ненастья, мы встречаем 2024 год с любовью и благодарностью", – подписала кадры 33-летняя блондинка.

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

Пользователи поздравили коллегу Эрики Герцег и Анастасии Кожевниковой, а также ее сына:

Наталья Могилинец родила Мартина в 2018 году. Кто отец мальчика – она не сообщает.

Читай также: Доктор Комаровский показал всех своих внуков – удачную встречу Нового года

Раньше мы писали, что свое купание с сыном в джакузи показала актриса Наталья Денисенко

Читайте нас в Google.News
Теги:
фото, певица, ВИА Гра, шоу-бизнес, дети знаменитостей, Миша Романова, дети звезд

Статьи по теме

Лиза Василенко назвалась фаном Уэса Андресона, выставив романтические фото у маяка
Лиза Василенко назвалась фаном Уэса Андресона, выставив романтические фото у маяка
Экс-жена бывшего Лорак в мини-шортах и коротком топе снялась с мороженым на Бали
Экс-жена бывшего Лорак в мини-шортах и коротком топе снялась с мороженым на Бали
Экс-участница «ВИА Гры» Миша Романова поделилась секретом стройности
Экс-участница «ВИА Гры» Миша Романова поделилась секретом стройности
Ирина Сопонару поведала "всю правду о своем питании"
Ирина Сопонару поведала "всю правду о своем питании"
Чтобы чувствовать себя комфортно: как подобрать одежду по психотипу
Чтобы чувствовать себя комфортно: как подобрать одежду по психотипу
Как айсберг в океане: 4 знака зодиака с холодным сердцем
Как айсберг в океане: 4 знака зодиака с холодным сердцем

Личность дня

«Эмми-2024»: ТОП-10 лучших образов знаменитостей с красной дорожки

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK