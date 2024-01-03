Экс-виагрянка Миша Романова в облегающем наряде показала подросшего сына

Наталия Могилинец опубликовала фото с потомком по случаю Нового года.

У Миши – более полумиллиона подписчиков

Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могилинец), как и ряд других публичных персон, только вечером 3 января дошла до новогодних поздравлений в инстаграме. Бывшая участница "ВИА Гры" показала фотографии со своим сыном.

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На снимках мать и потомок позируют на фоне штор, стены и книжной полки. Мартин сидел на стуле, а Наталия обнимала его со спины.

"Несмотря на все ненастья, мы встречаем 2024 год с любовью и благодарностью", – подписала кадры 33-летняя блондинка.

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

Пользователи поздравили коллегу Эрики Герцег и Анастасии Кожевниковой, а также ее сына:

Наталья Могилинец родила Мартина в 2018 году. Кто отец мальчика – она не сообщает.

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Раньше мы писали, что свое купание с сыном в джакузи показала актриса Наталья Денисенко