Пара рассталась спустя четыре месяца

Автор: Коваленко Наталья

Добрынин объяснил, зачем венчался с Квитковой за несколько месяцев до объявления о разводе instagram.com/kvittkova

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Украинский ведущий Никита Добрынин рассказал, почему решил обвенчаться с блогершей Дашей Квитковой после двух лет брака. Во время съемок нового выпуска YouTube-шоу Алины Шаманской «Розлючена» бывший участник «Холостяка» отметил, что на тот момент у него были крепкие отношения с Дашей. Чтобы сделать брак еще крепче, Добрынин решил породниться с любимой еще и духовно. Телезвезда отметил, что решение о религиозной церемонии было импульсивным.

«Это было импульсивное, но абсолютно искреннее решение. Когда это крепные отношения, уверенные, которыми ты гордишься, ты еще больше хочешь породиться с человеком, хочешь максимального слияния, объединение», — поделился он.

Напомним, что Добрынин и Квиткова обвенчались в начале сентября прошлого года, но уже спустя четыре месяца начали жить раздельно. О расставании Даша публично объявила в январе 2023-го в интервью Маше Ефросининой. Официально пара развелась в июне.

Венчание Квитковой и Добрынина instagram.com/kvittkova

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