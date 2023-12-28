Кацурина показала, как Дантес читает ее сыну в постели, и другие моменты

Даша Кацурина выложила новые временные посты, которые отображают досуг бывшего мужа Нади Дорофеевой с ее ребенком.

Дарья Кацурина показывает спутника с детьми в основном в инстаграм-историях

Дарья Кацурина, предпринимательница и экс-супруга ресторатора Михаила Кацурина, еще раз показала сожительство с Владимиром Дантесом, певцом и бывшим законным Надежды Дорофеевой. И снова – только в инстаграм-историях.

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В ряде новых видео запечатлены разные нюансы быта. В более старых историях женщина показала себя с первенцем – дочерью Александрой.

instagram dasha_katsurina

Затем – поездку в автомобиле (водителем был Дантес).

instagram dasha_katsurina

instagram dasha_katsurina

instagram dasha_katsurina

instagram dasha_katsurina

Следом за этим поделилась с публикой тем, как смазывает в пижаме волосы, а на фоне Владимир Гудков лежит в постели с ее сыном Иваном и читает ему "Красную шапочку".

instagram dasha_katsurina

instagram dasha_katsurina

instagram dasha_katsurina

После этого Кацурина затронула тему религиозности своей семьи.

instagram dasha_katsurina

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Ранее мы писали, что Даша Кацурина показала, как Дантес выполняет домашнее задание с ее дочерью.