Кацурина показала, как Дантес читает ее сыну в постели, и другие моменты
Даша Кацурина выложила новые временные посты, которые отображают досуг бывшего мужа Нади Дорофеевой с ее ребенком.
Дарья Кацурина, предпринимательница и экс-супруга ресторатора Михаила Кацурина, еще раз показала сожительство с Владимиром Дантесом, певцом и бывшим законным Надежды Дорофеевой. И снова – только в инстаграм-историях.
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В ряде новых видео запечатлены разные нюансы быта. В более старых историях женщина показала себя с первенцем – дочерью Александрой.
Затем – поездку в автомобиле (водителем был Дантес).
Следом за этим поделилась с публикой тем, как смазывает в пижаме волосы, а на фоне Владимир Гудков лежит в постели с ее сыном Иваном и читает ему "Красную шапочку".
После этого Кацурина затронула тему религиозности своей семьи.
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Ранее мы писали, что Даша Кацурина показала, как Дантес выполняет домашнее задание с ее дочерью.