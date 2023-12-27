Лорак поздравила бойфренда-испанца – публика написала про его сына и украинцев
Ани Лорак выставила совместные фото с Исааком Виджраку
У тренера, пишут в коментариях, есть маленький сын от прежних отношений
instagram isaac_vidjrakou
Ани Лорак напомнила публике о своих отношениях с испанским тренером по йоге Исааком Виджраку. Уроженка Черновицкой области выложила публичное поздравление для избранника по случаю приумножения его лет:
"Счастливого дня рождения, моя любовь Исаак Отжраку. Жизнь – это музыка, а Бог – диджей. Так давай танцевать!" – подписала пост на английском 45-летняя исполнительница.
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К посту певица добавила два снимка, на которых изображены ее объятия с виновником праздника.
instagram anilorak
instagram anilorak
Тем временем в комментариях публика обсуждает подробности прежних отношений Исаака, а также напомнила Каролине Куек об украинцах и ее паспорте:
instagram anilorak
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Ранее мы писали, что поздравление сыну к его дню рождения оставила Слава Каминская. Первенцу певицы Леонарду исполнилось 10 лет.