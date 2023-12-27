Лорак поздравила бойфренда-испанца – публика написала про его сына и украинцев

Ани Лорак выставила совместные фото с Исааком Виджраку

У тренера, пишут в коментариях, есть маленький сын от прежних отношений

Ани Лорак напомнила публике о своих отношениях с испанским тренером по йоге Исааком Виджраку. Уроженка Черновицкой области выложила публичное поздравление для избранника по случаю приумножения его лет:

"Счастливого дня рождения, моя любовь Исаак Отжраку. Жизнь – это музыка, а Бог – диджей. Так давай танцевать!" – подписала пост на английском 45-летняя исполнительница.

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К посту певица добавила два снимка, на которых изображены ее объятия с виновником праздника.

instagram anilorak

instagram anilorak

Тем временем в комментариях публика обсуждает подробности прежних отношений Исаака, а также напомнила Каролине Куек об украинцах и ее паспорте:

instagram anilorak

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Ранее мы писали, что поздравление сыну к его дню рождения оставила Слава Каминская. Первенцу певицы Леонарду исполнилось 10 лет.