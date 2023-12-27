АфишаАфиша
Русский Українська

Лорак поздравила бойфренда-испанца – публика написала про его сына и украинцев

Ани Лорак выставила совместные фото с Исааком Виджраку

Автор: Дмитрий Сыч
Лорак поздравила бойфренда-испанца – публика написала про его сына и украинцев
У тренера, пишут в коментариях, есть маленький сын от прежних отношений
instagram isaac_vidjrakou

Ани Лорак напомнила публике о своих отношениях с испанским тренером по йоге Исааком Виджраку. Уроженка Черновицкой области выложила публичное поздравление для избранника по случаю приумножения его лет:

"Счастливого дня рождения, моя любовь Исаак Отжраку. Жизнь – это музыка, а Бог – диджей. Так давай танцевать!" – подписала пост на английском 45-летняя исполнительница.

Читай также: Крис Пратт поздравил жену семейными фото и поведал, кем она для него является

К посту певица добавила два снимка, на которых изображены ее объятия с виновником праздника.

instagram anilorak

instagram anilorak

Тем временем в комментариях публика обсуждает подробности прежних отношений Исаака, а также напомнила Каролине Куек об украинцах и ее паспорте:

instagram anilorak

Читай также: "Зима-зима": Бужинская в леопардовом пальто отдыхает с мужем и детьми в Болгарии

Ранее мы писали, что поздравление сыну к его дню рождения оставила Слава Каминская. Первенцу певицы Леонарду исполнилось 10 лет.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Украина, певица, день рождения, Ани Лорак, шоу-бизнес, поздравление, личная жизнь, личная жизнь звезд

Статьи по теме

Наталья Могилевская удочерила двух девочек: первое фото певицы с детьми
Наталья Могилевская удочерила двух девочек: первое фото певицы с детьми
Лопес, Мишина, Спирс и другие – самые откровенные фото звезд в 2023 году
Лопес, Мишина, Спирс и другие – самые откровенные фото звезд в 2023 году
"Все верно написала": Бужинская опубликовала пост в поддержку украинцев
"Все верно написала": Бужинская опубликовала пост в поддержку украинцев
Хайди Клум показала свою зимнюю прогулку в молочном мини с надувным снеговиком
Хайди Клум показала свою зимнюю прогулку в молочном мини с надувным снеговиком
Королева Маргрете II объявила об отречении от престола в новогоднем обращении
Королева Маргрете II объявила об отречении от престола в новогоднем обращении
Какой церковный праздник 1 января и что нельзя делать
Какой церковный праздник 1 января и что нельзя делать

Личность дня

Наталья Могилевская удочерила двух девочек: первое фото певицы с детьми

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK