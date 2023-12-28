Универсальный наряд для встречи Нового года 2024: показывает Эмма Стоун

Певица в элегантном образе.

Автор: Мельник Анна

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Когда-то платье в бельевом стиле девушки носили только дома или в качестве нижнего белья. Сегодня же — это самостоятельный предмет гардероба, с которым можно составлять самые различные образы. К тому же его всегда можно дополнить различными аксессуарами, чтобы создать неповторимый лук, а в качестве обуви к нему подойдут даже обычные пушистые тапочки, если вы собираетесь праздновать Новый год дома. К примеру, знаменитая американская актриса Эмма Стоун также делает ставку на платье-комбинацию.

Эмма Стоун instagram

Звезда примерила кремовое макси-платье, которое элегантно виднеется из-под лаконичного черного пальто. Глубокое декольте подчеркивает фигуру, но не выглядит вульгарно. Босоножки с эффектом "металлик" и клатч с принтом удачно дополнили шелковый наряд актрисы — идеально как для ресторана, так и для домашней вечеринки.

Эмма Стоун instagram

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