Универсальный наряд для встречи Нового года 2024: показывает Эмма Стоун
Певица в элегантном образе.
Эмма Стоун
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Читай также: В каком наряде встретить Новый год 2024: показывает Приянка ЧопраКогда-то платье в бельевом стиле девушки носили только дома или в качестве нижнего белья. Сегодня же — это самостоятельный предмет гардероба, с которым можно составлять самые различные образы. К тому же его всегда можно дополнить различными аксессуарами, чтобы создать неповторимый лук, а в качестве обуви к нему подойдут даже обычные пушистые тапочки, если вы собираетесь праздновать Новый год дома. К примеру, знаменитая американская актриса Эмма Стоун также делает ставку на платье-комбинацию.
Эмма Стоун
Звезда примерила кремовое макси-платье, которое элегантно виднеется из-под лаконичного черного пальто. Глубокое декольте подчеркивает фигуру, но не выглядит вульгарно. Босоножки с эффектом "металлик" и клатч с принтом удачно дополнили шелковый наряд актрисы — идеально как для ресторана, так и для домашней вечеринки.
Эмма Стоун
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