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Универсальный наряд для встречи Нового года 2024: показывает Эмма Стоун

Певица в элегантном образе.

Автор: Мельник Анна
Универсальный наряд для встречи Нового года 2024: показывает Эмма Стоун
Эмма Стоун
Getty Images

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Когда-то платье в бельевом стиле девушки носили только дома или в качестве нижнего белья. Сегодня же — это самостоятельный предмет гардероба, с которым можно составлять самые различные образы. К тому же его всегда можно дополнить различными аксессуарами, чтобы создать неповторимый лук, а в качестве обуви к нему подойдут даже обычные пушистые тапочки, если вы собираетесь праздновать Новый год дома. К примеру, знаменитая американская актриса Эмма Стоун также делает ставку на платье-комбинацию.

Эмма Стоун
Эмма Стоун
instagram

Звезда примерила кремовое макси-платье, которое элегантно виднеется из-под лаконичного черного пальто. Глубокое декольте подчеркивает фигуру, но не выглядит вульгарно. Босоножки с эффектом "металлик" и клатч с принтом удачно дополнили шелковый наряд актрисы  — идеально как для ресторана, так и для домашней вечеринки.

Эмма Стоун
Эмма Стоун
instagram

Ранее мы писали, как стильно внедрить в свой образ рождественский свитер.

 

 

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Теги:
стиль, Новый год, Эмма Стоун, что модно носить, образ

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