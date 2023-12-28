Экс-жена Остапчука ответила на упреки, что она увела женатого мужчину из семьи

Кристина Горняк прокомментировала свой брак с ведущим

Автор: Коваленко Наталья

Нотариус Кристина Горняк ответила на упреки одной из пользовательниц Сети касательно ее брака с ведущим и шоуменом Владимиром Остапчуком. Подписчица юриста поинтересовалась, не жалеет ли Кристина, что четыре года назад закрутила роман с женатым мужчиной с детьми вместо того, чтобы найти свободного парня.

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В Инстаграм-сторис Горняк написала, что начала встречаться с Остапчуком уже после того, как он поставил точку в браке с первой женой Еленой Войченко. Также она добавила, что никогда не считала детей Владимира — 10-летнюю Эмилию и 5-летнего Эвана-Александра — какой-то помехой в их отношениях. В конце заявления Кристина отметила, что не жалеет ни об одном из своих решений.

«Я выбрала свободного, а детки мне никогда не мешали и не мешают. Не верьте слухам. Да и вообще, я не жалею ни о каком своем шаге в жизни, а те шаги, за которые себя когда-то винила, после работы с психологом уже простила и пересмотрела ситуацию иначе!», — поделилась бывшая жена Остапчука.

Экс-жена Остапчука высказалась об их отношениях instagram.com/kristygor

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