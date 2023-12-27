Невестка Ющенко показала, как выглядит в рождественско-новогодних образах

Елена Ющенко выложила кадры, на которых она изображена в стиле открыток к зимним праздникам.

Елена и ее муж Андрей, сын Виктора Ющенко, имеют общего сына Андрея

Елена Ющенко, невестка 3-го Президента Украины Виктора Ющенко, показала свои снимки в формате рождественско-новогодних открыток прошлого века. Жена Андрея Ющенко поделилась роликом, который включает вышеупомянутые изображения.

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Всего в видео попало 15 открыток. На них Елена изображена в костюме помощницы Санты, свитере со снежинками, костюме в виде елки, со снеговиком и т. д.

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

Виновница поста не оставила подписи к галерее. В комментариях ей пожелали счастливого Рождества, а также похвалили за красоту.

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