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Невестка Ющенко показала, как выглядит в рождественско-новогодних образах

Елена Ющенко выложила кадры, на которых она изображена в стиле открыток к зимним праздникам.

Автор: Дмитрий Сыч
Невестка Ющенко показала, как выглядит в рождественско-новогодних образах
Елена и ее муж Андрей, сын Виктора Ющенко, имеют общего сына Андрея
instagram olena_yushchenko

Елена Ющенко, невестка 3-го Президента Украины Виктора Ющенко, показала свои снимки в формате рождественско-новогодних открыток прошлого века. Жена Андрея Ющенко поделилась роликом, который включает вышеупомянутые изображения.

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Всего в видео попало 15 открыток. На них Елена изображена в костюме помощницы Санты, свитере со снежинками, костюме в виде елки, со снеговиком и т. д.

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

instagram olena_yushchenko

Виновница поста не оставила подписи к галерее. В комментариях ей пожелали счастливого Рождества, а также похвалили за красоту.

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Ранее мы писали, что Екатерина Бужинская в леопардовом пальто развлеклась в горах Болгарии с мужем и детьми. Народная артистка Украины показала фото и видео отдыха.

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Теги:
фото, Новый год, видео, Рождество, открытки, ющенко, Виктор Ющенко

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