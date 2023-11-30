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Селена Гомес показала модный цвет ногтей на зиму 2024

Белый маникюр подходит не только для весенне-летнего сезона

Автор: Мельник Анна
Селена Гомес показала модный цвет ногтей на зиму 2024
Селена Гомес
instagram selenagomez

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Белый лак на ногтях — отличный вариант для зимы, когда все вокруг и так усыпано искрящимся снегом. Однако некоторые считают, что покрывать ногти в один тон — слишком скучно, но не Селена Гомес. Американская певица, актриса и предпринимательница своим новым белоснежным маникюром доказывает, что пора поддаваться праздничному настроению, откинув ненужные стереотипы!

Маникюр Селены Гомес (фото: instagram.com/tombachik)
Маникюр Селены Гомес (фото: instagram.com/tombachik)

Естественно, за покрытие звезды отвечал Том Бачик – известнейший nail-мастер, среди клиенток которого сама Селена, Дженнифер Лопес и многие другие селебрити. 

Ранее Кайли Дженнер показала самый нежный бьюти-образ на зиму 2024.

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Теги:
зима, лак для ногтей, Селена Гомес, маникюр, тренды, красота

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