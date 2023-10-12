АфишаАфиша
Русский Українська

Звезда Крепостной Цымбалюк показал, как его кусает возлюбленная

Тарас Цымбалюк поделился подборкой фото осенней прогулки в Киеве со второй половиной.

Автор: Дмитрий Сыч
Звезда Крепостной Цымбалюк показал, как его кусает возлюбленная
Тарас Цымбалюк дважды разведен
instagram taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк напомнил аудитории о своих отношениях со Светланой Готочкиной. Актер выложил кадры прогулки с предпринимательницей по осенней столице.

Читай также: Дуа Липа в разных купальниках покаталась с бойфрендом на яхте

На четырех фотографиях пара топчет опавшую листву, сидит на бетоне и улыбается. А начинается галерея с укусов.

"Осеннее", – подписал кадры Цымбалюк и добавил красное сердце-эмодзи.

instagram taras.tsymbaliuk

instagram taras.tsymbaliuk

instagram taras.tsymbaliuk

instagram taras.tsymbaliuk

Отношения со Светланой Тарас публично подтвердил в декабре прошлого года. С тех пор он время от времени публикует последствия съемок с избранницей. До Готочкиной 33-летний исполнитель главной роли в фильме "Черный ворон" был дважды женат.

Читай также: "Повезло парню!": победительница Холостяка показала нежности со спутником в Париже

Ранее мы писали об истории любви Шер с музыкальным продюсером Александром "AE" Эдвардсом. Артистка не обращает внимания на 40-летнюю разницу в возрасте.

Читайте нас в Google.News
Теги:
кино, актер, шоу-бизнес, Крепостная, личная жизнь, Тарас Цымбалюк, личная жизнь звезд

Статьи по теме

Тина Кароль в платье на голую грудь устроила "фатальное искушение"
Тина Кароль в платье на голую грудь устроила "фатальное искушение"
Хайди Клум показала, как топлес расслабляется в компании собак
Хайди Клум показала, как топлес расслабляется в компании собак
Что посмотреть в кино: премьеры недели 9-15 ноября 2023 года
Что посмотреть в кино: премьеры недели 9-15 ноября 2023 года
"О чем я лишь думала": Ким Кардашьян показала грудь в откровенном топе из камней
"О чем я лишь думала": Ким Кардашьян показала грудь в откровенном топе из камней
Украинский фильм поборется за европейский «Оскар»
Украинский фильм поборется за европейский «Оскар»
Гороскоп на 8 ноября 2023 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 8 ноября 2023 года для всех знаков зодиака

Личность дня

ТОП-5 классных фильмов с Джулией Робертс, которой исполнилось 56

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK