Звезда Крепостной Цымбалюк показал, как его кусает возлюбленная
Тарас Цымбалюк поделился подборкой фото осенней прогулки в Киеве со второй половиной.
Тарас Цымбалюк напомнил аудитории о своих отношениях со Светланой Готочкиной. Актер выложил кадры прогулки с предпринимательницей по осенней столице.
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На четырех фотографиях пара топчет опавшую листву, сидит на бетоне и улыбается. А начинается галерея с укусов.
"Осеннее", – подписал кадры Цымбалюк и добавил красное сердце-эмодзи.
Отношения со Светланой Тарас публично подтвердил в декабре прошлого года. С тех пор он время от времени публикует последствия съемок с избранницей. До Готочкиной 33-летний исполнитель главной роли в фильме "Черный ворон" был дважды женат.
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