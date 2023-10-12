Анита Луценко поведала, не станет ли талия шире от упражнений

Тренер назвала причины расширения самого узкого участка живота.

Анита Луценко объяснила, когда "спасательный круг" на животе говорит о переедании, а когда небольшой животик – признак полового здоровья

Мастер спорта Анита Луценко поделилась с подписчиками ответом на беспокоящий многих вопрос. А именно – не станет ли талия шире после упражнений.

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Эксперт начала с анатомических подробностей, а затем перечислила 7 пунктов как ответ на вышеупомянутый вопрос:

"Наша талия (самое узкое место на животе) имеет слои: внутренние органы, мышцы, жировой слой. Если о мышцах. Мышцы увеличиваются в объеме, при условии: нагрузка и вес, с которым происходит упражнение, значительны. Дополнительная гантель, например, на 5 кг. Прямая мышца живота превращается в кубы, но поясничная мышца, которая "затягивает" талию, не такая "толстая". Косые мышцы тоже довольно тоненькие. Это не мясистая спина или ноги, растущие активно от упражнений с тяжестью. Мышцы растут в размере (это называется гипертрофия), когда количество входящих в нас ккал больше, чем те, что мы тратим. То есть мышцам есть из чего расти при больших нагрузках. Наклоны в сторону – это не большая нагрузка. Даже если в каждой руке по 3 кг. Иногда можно увидеть, что сильно накаченные мужчины и женщины имеют просто надутый живот, хотя и с кубами пресса. Это часто признак приема доп. стимуляторов роста мышц. И это не протеинчик ;). Не принимайте ничего – и живот не будет казаться перекаченным. Талия становится широкой, когда есть молочница и вздутие – идем к врачу. Проблемы с КЖТ – идем к врачу. Когда диастаз. Об этом будет отдельный пост. Идем к хирургу зашивать или учимся жить с этим. Жировой слой. Вот он неограниченный. Растет и растет от того же профицита (избытка, противоположность дефициту) ккал. Он растет вперед, по бокам, на спине. Внизу и сверху живота. Сверху на тренированных мышцах и нетренированных. Вот этот слой можно убавлять и увеличивать легко, в отличие от размера мышц. Корректировать едой обычно. Спасательный круг вокруг талии, признак того, что вы едите больше, чем нужно есть вашему организму для хорошего функционирования. Вы переедаете. Тело не нуждается в этой энергии и накапливает впрок. Сразу уточняю, что небольшой животик, немного жира внизу живота – это норма и признак нормального полового здоровья.

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