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Анита Луценко поведала, не станет ли талия шире от упражнений

Тренер назвала причины расширения самого узкого участка живота.

Автор: Дмитрий Сыч
Анита Луценко поведала, не станет ли талия шире от упражнений
Анита Луценко объяснила, когда "спасательный круг" на животе говорит о переедании, а когда небольшой животик – признак полового здоровья
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Мастер спорта Анита Луценко поделилась с подписчиками ответом на беспокоящий многих вопрос. А именно – не станет ли талия шире после упражнений.

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Эксперт начала с анатомических подробностей, а затем перечислила 7 пунктов как ответ на вышеупомянутый вопрос:

"Наша талия (самое узкое место на животе) имеет слои: внутренние органы, мышцы, жировой слой.

  1. Если о мышцах. Мышцы увеличиваются в объеме, при условии: нагрузка и вес, с которым происходит упражнение, значительны. Дополнительная гантель, например, на 5 кг. Прямая мышца живота превращается в кубы, но поясничная мышца, которая "затягивает" талию, не такая "толстая". Косые мышцы тоже довольно тоненькие. Это не мясистая спина или ноги, растущие активно от упражнений с тяжестью.
  2. Мышцы растут в размере (это называется гипертрофия), когда количество входящих в нас ккал больше, чем те, что мы тратим. То есть мышцам есть из чего расти при больших нагрузках. Наклоны в сторону – это не большая нагрузка. Даже если в каждой руке по 3 кг.
  3. Иногда можно увидеть, что сильно накаченные мужчины и женщины имеют просто надутый живот, хотя и с кубами пресса. Это часто признак приема доп. стимуляторов роста мышц. И это не протеинчик ;). Не принимайте ничего – и живот не будет казаться перекаченным.
  4. Талия становится широкой, когда есть молочница и вздутие – идем к врачу. Проблемы с КЖТ – идем к врачу.
  5. Когда диастаз. Об этом будет отдельный пост. Идем к хирургу зашивать или учимся жить с этим.
  6. Жировой слой. Вот он неограниченный. Растет и растет от того же профицита (избытка, противоположность дефициту) ккал. Он растет вперед, по бокам, на спине. Внизу и сверху живота. Сверху на тренированных мышцах и нетренированных. Вот этот слой можно убавлять и увеличивать легко, в отличие от размера мышц. Корректировать едой обычно.
  7. Спасательный круг вокруг талии, признак того, что вы едите больше, чем нужно есть вашему организму для хорошего функционирования. Вы переедаете. Тело не нуждается в этой энергии и накапливает впрок. Сразу уточняю, что небольшой животик, немного жира внизу живота – это норма и признак нормального полового здоровья.

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Теги:
спорт, Тело, Луценко, похудение, здоровье, Анита Луценко

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