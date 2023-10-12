Саливанчук сверкнула голой грудью в центре Киева

Звезда сериала Однажды под Полтавой поделилась серией откровенных фото с Крещатика.

В сопровождающем кадры тексте актриса написала о любви к себе

Украинская актриса Анна Саливанчук устроила пикантную прогулку по сердцу украинской столицы. Звезда сериала "Однажды под Полтавой" позировала на наземном переходе Крещатика в безразмерном расстегнутом жакете на голую грудь, джинсах с высокой талией и кроваво-красных туфлях-лодочках на шпильке. Дополнила она образ приспущенным галстуком.

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

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В подписи к солнечным снимкам Саливанчук оставила возвышенный текст о любви к себе и борьбе с жалобами:

instagram salivanchuk.anna

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