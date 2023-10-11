Рианна появилась в эффектном образе и показала самые модные вещи сезона

Вдохновляемся новым выходом артистки.

Автор: Мельник Анна

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Рианна отличается не только выдающимися музыкальными данными, но и необычными взглядами на стиль — певица тонко чувствует актуальные тренды и часто задает их сама. Один из последних выходов звезды — очередное тому подтверждение. Артистка и успешная предпринимательница предстала в безупречном аутфите, который обязательно стоит повторить этой осенью.

Рианна Getty Images

Рири надела самое модное пальто сезона — актуальную оверсайз модель в длине макси со съемным поясом. К нему певица подобрала эффектные сапоги-чулки Balenciaga, объемную сумку Bottega Veneta трендового бордового цвета и солнцезащитные очки.

Рианна Getty Images

Рианна Getty Images

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