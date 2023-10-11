Звезда «Великого Гэтсби» Кэри Маллиган тайно родила третьего ребенка

38-летняя актриса стала многодетной мамой

Автор: Коваленко Наталья

Британская актриса Кэри Маллиган тайно родила третьего ребенка от своего мужа, лидера фолк-группы Mumford & Sons Маркуса Мамфорда. 38-летняя звезда фильмов «Великий Гэтсби», «Воспитание чувств» и «Девушка, подающая надежды» появилась на обложке нового номера Vogue, съемки для которого состоялись 14 июля 2023 года.

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Репортер журнала отметил, что Кэри стала мамой всего за шесть недель до их интервью, поэтому ребенок должен был родиться в конце апреля или начале мая. В статье автор сообщил, что Кэри вошла в «лондонскую кофейню, смущенно взмахнув рукой, увидев желтое пятно от протекшего подгузник на ее блузке». Она держала на руках своего новорожденного ребенка и сказала ему: «Я переодену тебя, а потом мы найдем маме другую рубашку».

Сама же двухкратная номинатка на «Оскар» никаких публичных заявлений о пополнении в семье не делала. Впервые ее увидели с животиком на премии AFI Awards Luncheon 13 января. Напомним, что у Кэри и Маркуса есть 8-летняя дочь Эвелин Грейс и пятилетний сын Уилфред.

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