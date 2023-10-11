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Звезда «Великого Гэтсби» Кэри Маллиган тайно родила третьего ребенка

38-летняя актриса стала многодетной мамой

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Великого Гэтсби» Кэри Маллиган тайно родила третьего ребенка
Звезда «Великого Гэтсби» Кэри Маллиган тайно родила третьего ребенка
Getty Images

Британская актриса Кэри Маллиган тайно родила третьего ребенка от своего мужа, лидера фолк-группы Mumford & Sons Маркуса Мамфорда. 38-летняя звезда фильмов «Великий Гэтсби», «Воспитание чувств» и «Девушка, подающая надежды» появилась на обложке нового номера Vogue, съемки для которого состоялись 14 июля 2023 года.

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Репортер журнала отметил, что Кэри стала мамой всего за шесть недель до их интервью, поэтому ребенок должен был родиться в конце апреля или начале мая. В статье автор сообщил, что Кэри вошла в «лондонскую кофейню, смущенно взмахнув рукой, увидев желтое пятно от протекшего подгузник на ее блузке». Она держала на руках своего новорожденного ребенка и сказала ему: «Я переодену тебя, а потом мы найдем маме другую рубашку».

Сама же двухкратная номинатка на «Оскар» никаких публичных заявлений о пополнении в семье не делала. Впервые ее увидели с животиком на премии AFI Awards Luncheon 13 января. Напомним, что у Кэри и Маркуса есть 8-летняя дочь Эвелин Грейс и пятилетний сын Уилфред.

Ранее мы писали, что бывшая жена Остапчука показала, как отпраздновала 37-летие в Вене.

 

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Теги:
Кэри Маллиган, шоу-бизнес, беременность звезд, дети звезд

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