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Татуировки: где не больно набивать и как выбрать рисунок

Узнайте, где наименее болезненно делать татуировку.

Автор: Сайко Леся
Татуировки: где не больно набивать и как выбрать рисунок
Татуировки: где не больно набивать и как выбрать рисунок
freepik.com

Вы хотите заказать свою первую татуировку или добавить новую в свою коллекцию? Вы наверняка задаетесь такими вопросами: насколько больно делать татуировку? И будет ли место, которое я выбрал для татуировки, более или менее болезненным?

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Во-первых, татуировки причиняют боль. Если ваш друг, мама, брат (кто бы то ни был) сказал, что татуировки неболезненны, они лгут! Игла для татуировки проникает в пять слоев кожи, так что да, это будет больно. Но некоторые места, как вы будете рады узнать, менее болезненны, чем другие. Читайте дальше, чтобы узнать, где они находятся.

Татуировки
Татуировки
freepik.com

Где наименее болезненно делать татуировку?

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Общее правило относительно наименее болезненных мест для татуировки — это часть тела, где кожа толще, меньше нервных окончаний и под кожей имеется жир. Это имеет смысл, если принять во внимание обратное: наиболее болезненными местами для нанесения татуировки, как правило, являются костные участки с тонкой кожей или множеством нервных окончаний. Итак, такие места, как ступни, ребра и позвоночник.  

Татуировки
Татуировки
freepik.com

Где находится наименее болезненное место для нанесения татуировки, и наш список включает в себя:

  • предплечья (это наименее болезненное место номер 1)
  • плечи
  • верхняя/внешняя поверхность бедра
  • верхняя/Нижняя часть спины
  • икры
  • ушной хрящ

Татуировки
Татуировки
freepik.com

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Если вы делаете свою первую татуировку, возможно, вы захотите выбрать одно из этих мест, чтобы облегчить себе процесс нанесения татуировки. Однако боль абсолютно субъективна, и некоторые люди говорили, что их голени, кожа головы, пальцы и грудь не были очень болезненными! Но предплечья были признаны наименее болезненным местом номер один.

Уровень боли, которую вы испытываете при нанесении татуировки на шрамы, зависит от глубины и размера шрама. Ваш татуировщик сможет посоветовать вам тип татуировки на шраме и боль, которую вы можете почувствовать. Как и в случае со шрамами, кожа с растяжками может быть более чувствительной, поэтому эти области могут болеть немного сильнее.

Татуировки
Татуировки
freepik.com

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Наименее болезненные места для нанесения татуировки для женщины — это области с меньшим количеством нервных окончаний и более толстой кожей, например внешняя сторона плеч или внешняя поверхность верхней части бедер.

Наименее болезненное место для татуировки для мужчин — это рука, в основном предплечье или внешняя часть плеча. Это идеально, если вы думаете о рукаве до половины или даже о полном рукаве.

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Теги:
татуировки

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