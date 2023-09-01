Кравец показала, чем ее младшие дети были заняты в последний день каникул

Елена Кравец предложила подписчикам прокомментировать действия ее малышей.

Елена Кравец продемонстрировала инстаграмщикам, как ее младшие дети завершили лето 2023 года. 7-летние близнецы веселились.

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На выставленном снимке Иван поднялся по внутренней части дверной коробки и высунул язык, в то время как его сестра Екатерина наблюдала за этим снизу и улыбалась.

"Последний день каникул, или лето, показывающее язык осени, или каждый видит свое :). Или ваш вариант…" – подписала кадр Елена Кравец.

instagram lennykravets

"Или счастливые дети независимо от времени года".

"Украинский Питер Паркер ходит по стенам".

"У нас Никита так же по дверному лутку лазит".

"Спайдермен и Барби)".

"Новый Человек-паук... Made in Ukraine", – говорится в отзывах.

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Напомним о том, как провела лето этого года первенец Елены Кравец. Ее старшая дочь Мария выставила кадры в купальнике, а также показала места отдыха и друзей.