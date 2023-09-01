Кравец показала, чем ее младшие дети были заняты в последний день каникул
Елена Кравец предложила подписчикам прокомментировать действия ее малышей.
46-летяя Елена Кравец – мать 20-летней Марии и 7-летних Екатерины и Ивана
instagram lennykravets
Елена Кравец продемонстрировала инстаграмщикам, как ее младшие дети завершили лето 2023 года. 7-летние близнецы веселились.
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На выставленном снимке Иван поднялся по внутренней части дверной коробки и высунул язык, в то время как его сестра Екатерина наблюдала за этим снизу и улыбалась.
"Последний день каникул, или лето, показывающее язык осени, или каждый видит свое :). Или ваш вариант…" – подписала кадр Елена Кравец.
instagram lennykravets
- "Или счастливые дети независимо от времени года".
- "Украинский Питер Паркер ходит по стенам".
- "У нас Никита так же по дверному лутку лазит".
- "Спайдермен и Барби)".
- "Новый Человек-паук... Made in Ukraine", – говорится в отзывах.
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Напомним о том, как провела лето этого года первенец Елены Кравец. Ее старшая дочь Мария выставила кадры в купальнике, а также показала места отдыха и друзей.