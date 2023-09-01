Самый модный цвет помады на осень 2023: демонстрирует Джей Ло

Не только яркие цвета позволяют увидеть себя другой

Автор: Мельник Анна

Читай также: Хейли Бибер показала самый модный макияж на осень 2023

На днях американский модный бренд Coach представил рекламную кампанию новых сумок, лицом которой стала знаменитая американская актриса, певица, танцовщица и бизнесвумен Дженнифер Лопес. Для съемки звезде сделали макияж в нейтральных оттенках с акцентом на карамельные губы — самый красивый цвет помады на осенний сезон.

Дженнифер Лопес фото: instagram.com/coach

Отметим, что карамельная помада лучше всего смотрится в глянцевом варианте. Мелкие мерцающие частицы, дополняющие текстуру помады, позволяют цвету играть на свету. Такой оптический эффект всегда производит выигрышное впечатление. К слову, Джей Ло зачастую выбирает именно этот теплый коричневый цвет — как для светских мероприятий, так и для повседневных выходов.

Дженнифер Лопес фото: instagram.com/coach

Ранее Джиджи Хадид показала идею модной прически на осень 2023.