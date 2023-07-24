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"Хочу, чтобы вы любили Карпаты": Астафьева показала интересности в Верховине

Даша Астафьева успела в горах порыбачить, сходить за грибами, а также погладить животных.

Автор: Дмитрий Сыч
"Хочу, чтобы вы любили Карпаты": Астафьева показала интересности в Верховине
Астафьева ловила рыбу в горном реке
instagram da_astafieva

Даша Астафьева поделилась кадрами путешествия по украинским Карпатам. Модель, певица и ведущая выложила пять видео.

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В первом ролике публичная персона бегает за овцами. Во втором – радуется грибной находке. Также Астафьева показала, как рыбачила, гладила коня и кота.

"Верховина или селится в тебе раз и навсегда, зовет во снах и воспоминаниях, когда видишь то, что сейчас видите вы, или нужно попробовать еще раз, чтобы понять. Понять свой истинный размер в этом всемирном величии и таинственности", – начала философскую подпись Даша.

Также виновница поста с горными видами оставила читателям пожелание:

"Хочу, чтобы вы любили Карпаты. И иногда имели роскошь позволять себе побыть немножко ебобо. То есть, собой настоящим".

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Ранее мы писали, что Светлана Лобода прогулялась на фоне памятника в Кривом Роге и натолкнулась на резкую критику публики.

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Теги:
Украина, Карпаты, горы, путешествия, путешествие, Даша Астафьева

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