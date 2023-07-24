Гороскоп на неделю 24-30 июля 2023 от экстрасенса Макса Гордеева

Узнайте, что обещают звезды вашему зодиакальному знаку на неделю 24-30 июля 2023. Подробный гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева.

Автор: Кива Александр

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ОВЕН (21.03 – 20.04)

Неделя обещает вам яркие и интересные события. Вы наверняка окажетесь в центре внимания. Возможно, даже удивите окружающих неизвестными ранее талантами. На этой неделе у вас появится шанс добиться расположения человека, который давно занимает ваши мысли.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)

Прислушайтесь к советам друзей, даже если в итоге придется признать свою позицию ошибочной. Они плохого не посоветуют. В конце недели полезно избавиться от чего-то лишнего. Уделяйте сну и расслабляющим процедурам достаточно времени.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)

Не забывайте старую истину: поспешишь – людей насмешишь. Поэтому повремениете с принятием серьезных решений. Жизненной энергии хватит на все свершения.

РАК (22.06 – 22.07)

Не торопитесь высказываться: сейчас как раз тот случай, когда лучше промолчать по многим вопросам, чтобы избавить себя от сложностей. Кто-то из близких порадует вас в финансовом плане.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)

Доверяйте тем людям и фактам, которые проверены, в противном случае рискуете составить ошибочное мнение о происходящем, принять неверное решение. В амурных вопросах удача на вашей стороне.

ДЕВА (24.08 – 23.09)

На передний план выйдут дела близких. Посвящайте свободное время родным и дому – и ваша крепость станет абсолютно неприступной. Не увлекайтесь водными процедурами и будьте внимательнее к качеству еды и напитков.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)

Наступает время расставить все точки над «i». По возможности снизьте активность, не принимайтесь за новые дела, а разберитесь с текущими. Все новое – это хорошо забытое старое. И отношения не исключение.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)

Удачное и плодотворное время для вас. Вполне вероятно, что вольно или под воздействием обстоятельств вы попробуете себя в новом качестве. Посвятите время общеукрепляющим процедурам. Это поможет снизить возникновения заболеваний.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)

Общественное мнение окажется сильнее вас – будьте готовы найти компромисс или уступить. Больше времени уделяйте дыхательным упражнениям и хождению босиком. Также очень полезен массаж.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)

Вы сумеете удивить своих друзей. Самое время попробовать новое и проявить скрытые грани своей натуры. Тогда и ваш общий коэффициент полезного действия в жизни в целом наверняка станет выше.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

Давние заслуги и старые связи окажуться неплохим трамплином к достижениям. Обратите внимание на новую информацию, предложения – возможно, в вас проснется любопытство.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)

В это время вы успеете не только решить все дела, но и наверняка отметите своим присутствием любопытные мероприятия и компании интересных людей. Займитесь оптимизацией своего рациона, помните, что есть свежее лакомство – овощи и фрукты.

Автор: экстрасенс Максим Гордеев, instagram @maxgord