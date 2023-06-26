"Стало жарко": Пренткович показалась голой в ванне на фоне пальм

Таня Пренткович выложила видео с отдыха, в котором зафиксированы ее обнаженные формы.

Пренткович пожелала в следующий раз отдохнуть на Бали с мужем

Блогерша-миллионница Таня Пренткович вспомнила свой февральский отдых на Бали (Индонезия). Интаграм-завсегдатайша поделилась роликом, снятым на острове в Индийском океане.

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На кадрах мать двоих детей оставила надписи на тему самопознания, которое у нее происходит наедине:

"Иногда мне нравится оставаться в одиночестве. Потому что это мой выбор – оставаться в одиночестве иногда. Потому что мне нравится разговаривать с собой. И спрашивать у себя, чего я хочу от жизни".

instagram tanyaprentkovych

instagram tanyaprentkovych

instagram tanyaprentkovych

instagram tanyaprentkovych

Публика написала в комментариях, что в восторге от увиденного:

"Ну что за роскошная женщина. Ох, как Андрею повезло".

"Стало жарко".

"Роскошно".

"Как нужно, чтобы больше женщин любили и ценили себя. То, что вы несете в массы – очень ценно".

"Ошалеть".

"Оооочень отзывается".

Таня Пренткович в одном из предыдущих постов назвала свой зимний отдых на Бали "невероятным опытом жизни". Вот как она описала в феврале пребывание в теплых краях:

"Максимальное единение с природой в бамбуковом домике! Невероятный вид на рисовые поля и вулкан Агунг!) Хочется вернуться сюда еще раз вдвоем с Андреем".

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Напомним о шлепках по ягодицам, которые получила Бритни Спирс на отдыхе. Блондинка показала свои морские развлечения.