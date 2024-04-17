Какой церковный праздник 18 апреля 2024 года - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает преподобного Иоанна и святителя Косму.

Автор: Мельник Анна

В этот период кукушка впервые после зимы подает голос.

В четверг, 18 апреля, православные христиане чтят память преподобного Иоанна и святителя Космы, епи­скопа Хал­ки­дон­ского. В народном календаре этот день прозвали Кузьма Огородник. Их вспоминают 18 апреля по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 1 мая. 18 апреля в Украине празднуют День памятников истории и культуры, День владельцев домашних животных, Всемирный день радиолюбителя, Международный день памятников и исторических мест и Международный день жонглеров.

С именинами поздравляют носителей имен: Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.

Какой церковный праздник 18 апреля

Святитель Косма жил в IX веке, с юношества был заинтересован христианством и духовной жизнью. Святой рано ушел в монастырь и принял иноческий постриг. Уже скоро он стал епископом Халкидонским и защищал православье от еретиков.

Язычники регулярно пытались заставить Косму отречься от Иисуса Христа, но святой был непоколебим. Когда царь приказал убрать иконы, то за отказ был сослан с кафедры в заточение.

Свя­ти­тель Кос­ма azbyka.ru

Преподобный Иоанн Солунский был монахом, родом из Византии, был учеником святого Григория Декаполита. В юношестве принял постриг на монаха в Солунском монастыре, вел благочестивый и праведный образ жизни.

Когда император Лев V Армянин начал гонения против христиан, Иоанн приехал в Царьград вместе Григорием Декаполитом и святым Иосифом Песнеписцем, чтобы защитить верующих.

Пре­по­доб­ный Иоанн azbyka.ru

Традиции и обычаи 18 апреля

На Кузьму люди сеют свеклу и морковь, однако посадкой и прополкой занимаются только женщины. Считалось, что мужчинам не нужно выходить сегодня на огород, иначе не будет урожая.

К этому дню впервые подает голос кукушка, поэтому эту птицу особенно почитали 18 апреля.

Если у черемухи появились листья - время сажать картофель.

Если прохладно - к урожайному году.

Если меняется погода - к засухе летом.

Если домашний скот пьет много воды - к плодовитому году.

Что нельзя делать 18 апреля