Какой церковный праздник 18 апреля 2024 года - традиции и что нельзя делать
Церковь почитает преподобного Иоанна и святителя Косму.
В четверг, 18 апреля, православные христиане чтят память преподобного Иоанна и святителя Космы, епископа Халкидонского. В народном календаре этот день прозвали Кузьма Огородник. Их вспоминают 18 апреля по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 1 мая. 18 апреля в Украине празднуют День памятников истории и культуры, День владельцев домашних животных, Всемирный день радиолюбителя, Международный день памятников и исторических мест и Международный день жонглеров.
С именинами поздравляют носителей имен: Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.
Какой церковный праздник 18 апреля
Святитель Косма жил в IX веке, с юношества был заинтересован христианством и духовной жизнью. Святой рано ушел в монастырь и принял иноческий постриг. Уже скоро он стал епископом Халкидонским и защищал православье от еретиков.
Язычники регулярно пытались заставить Косму отречься от Иисуса Христа, но святой был непоколебим. Когда царь приказал убрать иконы, то за отказ был сослан с кафедры в заточение.
Преподобный Иоанн Солунский был монахом, родом из Византии, был учеником святого Григория Декаполита. В юношестве принял постриг на монаха в Солунском монастыре, вел благочестивый и праведный образ жизни.
Когда император Лев V Армянин начал гонения против христиан, Иоанн приехал в Царьград вместе Григорием Декаполитом и святым Иосифом Песнеписцем, чтобы защитить верующих.
Традиции и обычаи 18 апреля
На Кузьму люди сеют свеклу и морковь, однако посадкой и прополкой занимаются только женщины. Считалось, что мужчинам не нужно выходить сегодня на огород, иначе не будет урожая.
К этому дню впервые подает голос кукушка, поэтому эту птицу особенно почитали 18 апреля.
- Если у черемухи появились листья - время сажать картофель.
- Если прохладно - к урожайному году.
- Если меняется погода - к засухе летом.
- Если домашний скот пьет много воды - к плодовитому году.
Что нельзя делать 18 апреля
- Не нужно рассказывать никому, если идете собирать лечебные травы.
- Не следует мужчинам выходить на огород.