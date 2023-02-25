Клуб 27: ТОП звезд, которые оставили след в истории, не пережив 27-летие

Джими Хендрикс, Джим Моррисон, Курт Кобейн, Эми Вайнхзаус и другие известные деятели скончались на третьем десятке.

Звезды умирали до 28 лет и перед Куртом Кобейном, но лишь после его кончины термин "клуб 27" стали активно использовать

"Клуб 27" – название ряда трагических совпадений в шоу-бизнесе, касающихся ряда музыкантов, актеров и представителей других публичных профессий. Термин стали все чаще использовать в СМИ после смерти Курта Кобейна в 1994 году. Тогда поклонники звезды гранджа заметили, что вокалист Nirvana почил в том же возрасте, что и Джим Моррисон, Дженис Джоплин и Джими Хендрикс. А когда в 2011-м в 27-м не стало Эми Уайнхаус, "клуб 27" снова появился на устах и в столбцах.

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Эти знаменитости не дожили до 28 как из-за самоубийств, так и несчастных случаев. Читайте подробнее о них.

Джими Хендрикс

Звездного американского гитариста мир потерял утром 18 сентября 1970 года. Он был с подругой в Лондоне и принял снотворное. Сколько таблеток проглотил артист и знал ли, что принимает – неизвестно. Но есть сведения о препарате. Это был мощный барбитурат веспаракс.

Чтобы человек отключился на восемь часов, было достаточно полтаблетки этого препарата. Не исключено, что Джимми проглотил около девяти. А еще он был опьянен. Такое бессмысленное и безрассудное поведение было присуще Джимми. За годы гастролей он выработал привычку без разбора употреблять наркотики.

"Джими брал горсть гов*а, даже не зная, что это такое", – говорил его друг Диринг Хоу.

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Дженис Джоплин

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4 октября 1970-го, около часа ночи, американская рок-певица Дженис Джоплин воспользовалась своей героиновой аптечкой и ввела инъекцию в вену на левой руке. Затем она сходила за сигаретами к автомату в холле гостиницы, вернулась в номер, закрыла дверь и вытянулась, чтобы положить пакет на тумбочку. Вдруг – упала, опрокинулась, ударилась лицом о стол и свалилась на пол. Там ее и нашли без признаков жизни на следующий день.

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Джим Моррисон

Новым толчком к прославлению Джима Моррисона после его смерти стал 1979 год. Тогда режиссер Фрэнсис Форд Коппола использовал песню "The End" в качестве саундтрека к ленте "Апокалипсис сегодня". К тому же культ Джима связан с возрастом, в котором он умер. И снова число "27" приобрело мистическое значение. Более того: девушка Джимми тоже ушла в этом же возрасте. Легенду знали все, кто интересовался популярной музыкой до 1994 года, когда вступить в клуб "решил" Курт Кобейн.

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Жан-Мишель Баския

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В год, когда Жану-Мишелю Баския исполнилось 20 лет, он стал знаменитостью в мире искусства на пути к поворотному моменту в поп-культуре. Бросив школу, бруклинский художник-самоучка, художник-неоэкспрессионист, в конце семидесятых рисовал граффити с пометкой "SAMO". В последующие годы он сотрудничал с Энди Уорголом над серией картин, встречался с Мадонной, появился в клипе Blondie "Rapture" и культивировал миф о темпераментном художнике, уничтожая некоторые картины и высыпая сухофрукты и орехи на голову арт-дилера. В то же время у него развилась серьезная проблема с наркотиками. За несколько месяцев до своей смерти в 1988 году от "острой смешанной интоксикации" опиоидами и кокаином он утверждал, что употреблял по сотне пакетов героина в день. С тех пор он стал одним из самых знаменитых артистов за последние три десятилетия, о нем сняли биографический фильм, а еще бесчисленное количество раз упоминается в песнях Jay Z.

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Курт Кобейн

Труп Курта Кобейна обнаружил электрик 8 апреля 1994 года. Лидер Nirvana покончил с собой.

Нил Стимсон, помогавший Курту справиться со злоупотреблением психоактивными веществами, рассказал о волнении музыканта по поводу потери дома в результате судебной волокиты.

"Склонные к суициду люди обычно хотят сделать заявление. Я просто чувствовал, что он покончил с собой в своем доме [как бы говоря]: "Ты не заберешь мой дом, несмотря ни на что..." – вспомнил Стимсон.

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Эми Уайнхаус

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Эми Уайнхаус – незаурядная девушка из пригорода Лондона – была миниатюрной, но в то же время казалась большой. Со своей смолянистой прической-ульем, залитыми тушью глазами, олдскульными моряцкими татуировками. И, конечно, у нее был выдающийся голос.

Что было на душе у Эми, когда она совершала финальные глотки водки в Лондоне в июле 2011-го – узнать невозможно. Эми рассказывала о ряде всего, что она еще хочет выполнить в жизни. Но, очевидно, не смогла взять себя в руки. Это был удивительно честный и открытый человек, однако не посвящающий других в свою личную жизнь. Похоже, она даже устала от своей карьеры. Подобно Джими Хендриксу и Курту Кобейну, Эми стала пленницей своего имиджа. И, как и в случае с Дженис Джоплин, в конце рядом с ней не было мужского плеча.

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Антон Ельчин

Антон Ельчин выполнил к роковым 27 немало работы. В период с 2011 по 2015 он снялся в 18 лента=х, также поработал над разными озвучиваниями. И это был только старт, его жизнь лишь начиналась. Но Антона постигла странная авария: мужчину прижала к кирпичной колонне собственная машина.

Ельчин оставил после себя пеструю фильмографию, в которой нашлось место и блокбастерам, и хорорам.

Сложно сказать, что он мог бы еще подарить публике. Все, что нам теперь остается – быть благодарными за то, что у нас есть.

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