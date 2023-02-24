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Маска из авокадо для блеска волос: простой рецепт от Дженнифер Лопес

Как певица ухаживает за волосами.

Автор: Мельник Анна
Маска из авокадо для блеска волос: простой рецепт от Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
instagram jlo

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Многие из нас знают, как сложно следить за здоровьем и красотой волос, ухаживать за ними, чтобы всегда выглядеть роскошно. А уж если вы известная певица, голливудская звезда, как Дженнифер Лопес, — так подавно! Бесконечные съемки, концерты требуют от звезды полной боевой готовности: не только в подготовке концертной программы, но и внешнего вида тоже.

Так, Дженнифер в одном из интервью рассказала, что пользуется профессиональными средствами для волос, однако не забывает и о домашних рецептах, которые тоже отлично работают. Знаменитость часто делает маску для волос из одного спелого авокадо и желтка. Берите на заметку!

Маска из авокадо для волос
Маска из авокадо для волос
Shutterstock

Способ приготовления:

  1. Смешайте авокадо и желток вилкой до состояния кашицы, а затем распределите по всей длине волос.
  2. Подержите 30-60 минут, а затем смойте шампунем.
  3. Жиры и микроэлементы запечатывают чешуйки волоса и питают его — шевелюра будет очень красиво блестеть, как у Лопес!

Ранее мы рассказывали, как Синди Кроуфорд в 57 лет удается выглядеть на 30.

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Теги:
Дженнифер Лопес, Маска, рецепт, уход

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