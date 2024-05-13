Уход за волосами летом: ТОП-5 самых распространенных ошибок, которых стоит избегать

Как ухаживать за волосами в летний период

Автор: Мельник Анна

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Ваша летняя стрижка слишком короткая

Здоровье волос в летний период часто идет наперекосяк из-за воздействия солнца, хлорированной воды, неправильной термической укладки и просто беззаботности на отдыхе. Но всего лишь небольшая предосторожность может спасти ваши волосы от такой жары. Hair-эксперты рассказали индийскому Vogue об ошибках в уходе за волосами, которых следует избегать, чтобы получить отличную прическу и сохранить яркие летние воспоминания.

Для многих из нас лето — это время избавиться от лишней длины. Но лучше сдержать свой восторг и помнить, что в эти месяцы могут появиться пушистость и прыщи на лбу, поэтому ваша стрижка должна быть по-летнему удобной во всех отношениях.

"Летом трудно поддерживать ежедневный режим длинных волос, и вы чувствуете необходимость сделать стрижку. Однако не стоит делать слишком короткую многослойную стрижку. В этом случае вы убираете слишком много объема, и это может добавить еще больше пушистости всему вашему образу", - говорит Парас Шарма, топ-стилист. Шарма также советует избавиться от секущихся кончиков в этом сезоне, чтобы избежать еще больших повреждений.

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Вы слишком много моете волосы шампунем и мало наносите кондиционер

Постоянное потоотделение и жирные волосы означают, что в этом сезоне вы, скорее всего, будете мыть голову чаще.

"Когда вы часто пользуетесь шампунем, поверхностно-активные вещества в составе средства и его кислотная природа также удаляют натуральные масла, которые необходимы для кожи головы и волос. Вместо этого сосредоточьтесь на кондиционировании и, по возможности, оставляйте кондиционер или маску немного дольше, чтобы укрепить волосы к воздействию солнца", - говорит Шарма.

Вьющиеся волосы нуждаются в более длительном применении масок, так как в такую погоду они могут стать сухими и пушистыми. Частые спа-процедуры для волос, направленные на питание и увлажнение, также укрепят ваши волосы. Если у вас нет возможности посещать салоны, "глубокое кондиционирование раз в неделю в домашних условиях также поможет сохранить влагу в волосах", - говорит знаменитый парикмахер Хумера Шайх. Если ваша кожа головы склонна к сухости, используйте очень легкое масло только для кожи головы".

Вы плаваете без защиты

Перед выходом на солнце нанесите на волосы немного средства для укладки, сыворотки или термозащитного средства - они создадут защитный барьер на ваших прядях.

"Это также поможет защитить волосы от ультрафиолета, или вы можете попробовать новые средства с SPF. Сухие волосы могут впитать в себя все, что вы в них впитаете, поэтому всегда используйте масло, сыворотку или средство для укладки волос перед посещением бассейна, чтобы они не впитали в себя хлорную воду", - говорит Шарма.

Уход за волосами летом pinterest

Вы слишком часто оставляете волосы открытыми

Может быть, это и заманчиво - распустить волосы под летнее платье, но вы просто оставляете их открытыми для загрязнения и вредного воздействия окружающей среды. Предпочтите хвосты, косы или любые другие прически. Выходя на улицу, вы можете сделать пучок, чтобы избежать влажности. Носите солнцезащитный крем для волос или носите кепки, чтобы избежать сухости в такую сильную жару.

Вы не защищаете волосы от теплового воздействия

Пропуск процедуры термозащиты сделает ваши волосы более пушистыми и даже ломкими. Шайх говорит, что летом лучше избегать термоинструментов и играть со своей естественной текстурой. А если вы хотите справиться с пушистостью без ежедневного использования тепла, попробуйте сделать кератиновую процедуру, которая закрывает кутикулы и делает волосы более послушными и блестящими. "Никогда не забывайте использовать термозащитное средство перед укладкой в любое время года", - говорит Шарма.

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