Вера Кекелия рассказала, как смогла спасти брак во время войны: Вместе мы сильнее

Ведущая недавно стала мамой во второй раз.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская актриса, певица и ведущая Вера Кекелия стала мамой во второй раз после начала полномасштабной войны в Украине. Звезда родила сына Матвея в Грузии, куда эвакуировалась после 24 февраля. Супруг теледивы, музыкант Роман Дуда, все это время был Киев. У пары начались проблемы в отношениях, дело доходило до развода. В интервью "Комментариям" звезда призналась, как ей удалось спасти семью.

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По признанию Веры, дети являются мощным толчком, привнося в семью положительную энергию.

"Мне кажется, наш Матвей помог разобраться во многих семейных проблемах, в том числе и в конфликтах. Мы с мужем попробовали, как это — жить без любимого человека. Во время полномасштабного вторжения мне пришлось увезти родителей из Харькова в Грузию. Тогда мы с Романом поняли, что нам друг друга не хватает, что вместе мы сильнее и можем добиться гораздо большего. Матвейчику было полтора месяца, когда мы собрались домой. Мне уже очень хотелось увидеть Ромчика, а ему — детей," - поведала Кекелия.

У пары родился сын Матвей в 2022 году. скриншот

Ранее мы писали, что Вера Кекелия рассказывала о проблемах с мужем.