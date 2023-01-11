Известный ведущий Кларксон завел себе поросенка - фото
Звезда шоу Top Gear показал общее фото с питомцем.
Джереми Кларксон.
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Известный ведущий Джереми Кларксон поделился в Инстаграме веселым снимком, на котором запечатлен с новым любимцем. Шоумен завел поросенка.
Читай также: Потап рассекретил, чем занимается в войну и как помогает УкраинеКларксон лаконично подписал: "Наш первый". На фоне шоумена - зимняя сказка, а на лице Джереми и мордочке поросенка - счастье и веселье.
Отметим, что Кларксон получил известность благодаря автомобильному шоу "Top Gear", которое вел 13 лет - до 2015 года. После драки с продюсером ведущего уволили.
После начала полномасштабной войны в Украине Джереми передал украинцам 4 машины для эвакуации с гуманитарной помощью.
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