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Известный ведущий Кларксон завел себе поросенка - фото

Звезда шоу Top Gear показал общее фото с питомцем.

Автор: Шапарь Анастасия
Известный ведущий Кларксон завел себе поросенка - фото
Джереми Кларксон.
открытые источники

Известный ведущий Джереми Кларксон поделился в Инстаграме веселым снимком, на котором запечатлен с новым любимцем. Шоумен завел поросенка.

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Кларксон лаконично подписал: "Наш первый". На фоне шоумена - зимняя сказка, а на лице Джереми и мордочке поросенка - счастье и веселье. 

Отметим, что Кларксон получил известность благодаря автомобильному шоу "Top Gear", которое вел 13 лет - до 2015 года. После драки с продюсером ведущего уволили.

После начала полномасштабной войны в Украине Джереми передал украинцам 4 машины для эвакуации с гуманитарной помощью. 

Ранее мы писали, что на "Золотом глобусе" показали мощное обращение Зеленского.

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Теги:
животные, ведущий, новости Голливуда

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