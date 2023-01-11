Известный ведущий Кларксон завел себе поросенка - фото

Звезда шоу Top Gear показал общее фото с питомцем.

Автор: Шапарь Анастасия

Известный ведущий Джереми Кларксон поделился в Инстаграме веселым снимком, на котором запечатлен с новым любимцем. Шоумен завел поросенка.

Читай также: Потап рассекретил, чем занимается в войну и как помогает Украине

Кларксон лаконично подписал: "Наш первый". На фоне шоумена - зимняя сказка, а на лице Джереми и мордочке поросенка - счастье и веселье.

Отметим, что Кларксон получил известность благодаря автомобильному шоу "Top Gear", которое вел 13 лет - до 2015 года. После драки с продюсером ведущего уволили.

После начала полномасштабной войны в Украине Джереми передал украинцам 4 машины для эвакуации с гуманитарной помощью.

Ранее мы писали, что на "Золотом глобусе" показали мощное обращение Зеленского.