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Россиянин предлагал в Лондоне сфотографироваться с Поляковой: Мы ни на кого не нападали

Звезда послала оккупанта в направлении русского военного корабля.

Автор: Шапарь Анастасия
Россиянин предлагал в Лондоне сфотографироваться с Поляковой: Мы ни на кого не нападали
Оля Полякова.
instagram polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова поделилась в проекте "Взрослые девочки", как в Лондоне с ней хотел сфотографироваться россиянин. В тот момент звезда с младшей дочерью Алисой возвращались домой после многочасовой очереди, чтобы попрощаться с умершей королевой Великобритании Елизаветой ІІ. 

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Ольга с Алисой из-за усталости поссорились на улице, а в ссору вмешался представитель страны-агрессора.

"Похороны Елизаветы. Лондон. Мы часов пять простояли в очереди, ждали катафалк. Увидели одну фару от машины, но типа побывали на похоронах... Мы с Алисой перлись-перлись. Она вообще ничего не увидела – рост еще не тот. И мы идем уже такие уставшие. Алиса идет и ноет: "Ты меня привезла в этот Лондон, ты меня в детдом отдала, ты меня не любишь". И вот так она ноет-ноет, меня дергает-дергает. Я так поворачиваюсь к ней, после шести часов на ногах, у меня все внутри разрывается, и на всю улицу кричу: "Я не виновата, что клятые рашисты напали на Украину и мы не можем поехать домой!" Идет рядом какой-то чувак и говорит: "Мы ни на кого не нападали!" Я поворачиваюсь к нему и кричу: "Пошел на*уй!" А он мне отвечает: "Можно фото?" – рассказала Полякова. 

В ответ на бестактный вопрос певица вновь послала россиянина в известном направлении корабля.

Ранее мы писали, что Полякова с Ефросининой заявили о лицемерии Огневич. 

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Теги:
Лондон, Война в Киеве, Оля Полякова, шоу-бизнес

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