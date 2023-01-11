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Принц Уильям потерял близкого человека: умер его крестный, экс-король Греции Константин II

Бывший монарх ушел из жизни в возрасте 82 лет

Автор: Коваленко Наталья
Принц Уильям потерял близкого человека: умер его крестный, экс-король Греции Константин II
Принц Уильям потерял близкого человека: умер его крестный, экс-король Греции Константин II
Getty Images

Умер крестный отец британского принца Уильяма и зять королевы Дании Маргрете II, последний король Греции Константин II. Бывшего монарха не стало во вторник, 10 января, поздно вечером.

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Как сообщает Associated Press, 82-летний экс-король скончался в частной больнице Hygeia в Афинах, где находился на лечении в отделении интенсивной терапии. Официальная причина смерти пока не разглашается.

Константин II вступил на престол в 1964 году в возрасте 23 лет, и правил 10 лет до референдума о провозглашении Греции республикой. Кроме того, он является олимпийским чемпионом 1960 года по парусному спорту в классе «Дракон».

58 лет он состоял в браке с младшей сестрой королевы Дании Маргрете II, Анной-Марией. У пары родилось трое сыновей — Павел, Николай и Филипп, а также две дочери — Алексия и Феодора.

Константин II и Анна-Мария
Константин II и Анна-Мария
Getty Images

Константин II на крещении принца Уильяма
Константин II на крещении принца Уильяма
Getty Images

Родственники из королевской семьи Дании уже выразила слова соболезнования жене умершего Константина II и его детям.

«С глубокой скорбью Ее Величество Королева и королевская семья получили известие о том, что Его Величество король Греции Константин II скончался во вторник вечером. Мысли королевской семьи в это время с Ее Величеством Королевой Анной-Марией и всей греческой семьей. Сегодня над Амалиенборгом (дворец в Копенгагене — ред.) приспущены флаги», — говорится в сообщении.

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Теги:
принц Уильям, Греция, шоу-бизнес, Король, смерть звезд, королевская семья

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