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Принц Гарри вспомнил, как прошло его знакомство с Кейт Миддлтон в 2005 году

Как герцог Сассекский относился к тогдашней девушке своего брата Уильяма

Автор: Коваленко Наталья
Принц Гарри вспомнил, как прошло его знакомство с Кейт Миддлтон в 2005 году
Принц Гарри вспомнил, как прошло его знакомство с Кейт Миддлтон в 2005 году
Getty Images

Принц Гарри рассекретил, как он относился к своей невестке Кейт Миддлтон после их первой встречи. В своих мемуарах Spare герцог Сассекский написал о посещении костюмированной вечеринки в 2005 году. И в этой истории он упомянул Кейт как «новую девушку» брата Уильяма.

«Мне понравилась его новая девушка. Она была беззаботной, милой, доброй. Она провела академический отпуск во Флоренции, разбиралась в фотографии, искусстве. И в одежде. Она любила одежду. Ее звали Кейт», — говорится в книге.

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Пока Уильям выбирал свой костюм, Гарри с Кейт «прекрасно провели время», указывая на него пальцами и подшучивая над ним. Принц добавил, что ему нравилось смеяться с Кейт, и что он хотел бы, чтобы его серьезная девушка присоединилась к их смеху.

«Мне нравилось видеть, как Кейт смеется. Более того, мне нравилось ее смешить. И у меня это неплохо получалось. Моя прозрачно шутовская сторона соединилась с ее сильно замаскированной шутовской стороной. Всякий раз, когда я беспокоился, что Кейт собирается забрать у меня Вилли, я утешал себя мыслями о всех наших будущих приступах смеха и говорил себе, как здорово все будет, когда у меня будет серьезная девушка, которая сможет смеяться вместе с нами, — поделился Гарри.

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Теги:
принц Уильям, Кейт Миддлтон, мемуары, принц Гарри, шоу-бизнес, королевская семья

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