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Шон Пенн выступит с речью от имени Зеленского на вручении «Золотого глобуса-2023»

Когда состоится церемония награждения премией

Автор: Коваленко Наталья
Шон Пенн выступит с речью от имени Зеленского на вручении «Золотого глобуса-2023»
Шон Пенн выступит с речью от имени Зеленского на вручении «Золотого глобуса-2023» Фото: president.gov.ua

В ночь на 11 января в Лос-Анджелесе состоится юбилейная восьмидесятая церемония вручения премии «Золотой глобус». Голливудская ассоциация иностранной прессы определилась с победителями в каждой номинации и готова назвать имена победителей. Награждение лучших актеров, режиссеров, сценаристов и других кинодеятелей начнется в три часа ночи по киевскому времени.

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В иностранных СМИ ходят слухи, что на сцене «Золотого глобуса» прозвучит речь президента Украины Владимира Зеленского, однако произносить ее будет не он. Как пишет издание Associated Press, послание от лидера украинского государства озвучит обладатель «Оскара» и амбасадор United24, голливудский актер Шон Пенн, который уже трижды посещал Украину во время войны.

Ранее мы писали, что Иэн Сомерхолдер и Никки Рид во второй раз станут родителями.

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Теги:
Золотой глобус, Шон Пенн, Владимир Зеленский

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