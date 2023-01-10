Шон Пенн выступит с речью от имени Зеленского на вручении «Золотого глобуса-2023»
Когда состоится церемония награждения премией
Шон Пенн выступит с речью от имени Зеленского на вручении «Золотого глобуса-2023» Фото: president.gov.ua
В ночь на 11 января в Лос-Анджелесе состоится юбилейная восьмидесятая церемония вручения премии «Золотой глобус». Голливудская ассоциация иностранной прессы определилась с победителями в каждой номинации и готова назвать имена победителей. Награждение лучших актеров, режиссеров, сценаристов и других кинодеятелей начнется в три часа ночи по киевскому времени.
Читай также: Самые ожидаемые фильмы 2023 года: рейтинг от IMDbВ иностранных СМИ ходят слухи, что на сцене «Золотого глобуса» прозвучит речь президента Украины Владимира Зеленского, однако произносить ее будет не он. Как пишет издание Associated Press, послание от лидера украинского государства озвучит обладатель «Оскара» и амбасадор United24, голливудский актер Шон Пенн, который уже трижды посещал Украину во время войны.
Ранее мы писали, что Иэн Сомерхолдер и Никки Рид во второй раз станут родителями.