Когда состоится церемония награждения премией

Автор: Коваленко Наталья

Шон Пенн выступит с речью от имени Зеленского на вручении «Золотого глобуса-2023» Фото: president.gov.ua

В ночь на 11 января в Лос-Анджелесе состоится юбилейная восьмидесятая церемония вручения премии «Золотой глобус». Голливудская ассоциация иностранной прессы определилась с победителями в каждой номинации и готова назвать имена победителей. Награждение лучших актеров, режиссеров, сценаристов и других кинодеятелей начнется в три часа ночи по киевскому времени.

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В иностранных СМИ ходят слухи, что на сцене «Золотого глобуса» прозвучит речь президента Украины Владимира Зеленского, однако произносить ее будет не он. Как пишет издание Associated Press , послание от лидера украинского государства озвучит обладатель «Оскара» и амбасадор United24, голливудский актер Шон Пенн, который уже трижды посещал Украину во время войны.

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