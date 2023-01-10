Принц Гарри рассказал, как прощался с бабушкой-королевой: Меня не пригласили

Герцог Сассекский вспомнил разговор с братом в день смерти Елизаветы II.

Автор: Шапарь Анастасия

Принц Гарри поделился в новом интервью, как прощался с бабушкой, королевой Елизаветой II. Герцог Сассекский вспомнил, что позвонил старшему брату, принцу Уильяму, чтобы узнать, как они будут добираться в замок Балморал. Но, в итоге, летел сам.

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Принц отметил, что его не пригласили в самолет, которым летели все члены королевской семьи.

"Я спросил у своего брата: "Какие у тебя планы? Как ты и Кейт планируете добираться туда?" А потом, пару часов спустя, вы знаете, все члены семьи, которые живут в районе Виндзора и Эскота, вместе прыгнули в самолет на 12-16 мест. Меня не приглашали," - заявил герцог.

Пока Гарри добрался в замок, королева уже умерла.

"Я вошел в холл, и моя тетя, принцесса Анна была там, чтобы поприветствовать меня. Она спросила, хочу ли я ее увидеть. Я думал об этом около пяти секунд, размышляя, хорошая ли это идея? И я такой: "Знаешь что? Ты можешь сделать это. Тебе нужно попрощаться". Так что я поднялся наверх, снял куртку, вошел и просто провел некоторое время с ней наедине," - поделился принц.

По воспоминаниям принца Гарри, Елизавета II находилась в своей спальне. В тот момент он был рад за бабушку, ведь она воссоединилась с мужем, принцем Филиппом.

"Она ушла из жизни, и ее муж ждал ее. Они оба похоронены вместе," - рассказал принц.

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