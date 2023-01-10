Актер Вячеслав Довженко об экс-жене: Мы сейчас чаще общаемся, поддерживаем друг друга

Звезда фильма "Киборги" развелся с женой Ксенией в 2018 году.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский актер Вячеслав Довженко признался, что после начала полномасштабной войны наладил отношения с бывшей супругой, Ксенией Баша-Довженко. В интервью "КП в Украине" артист рассказал, как после 24 февраля они делегируют воспитание двух сыновей.

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По словам Довженко, сейчас он очень хорошо общается с экс-возлюбленной. Но, о возобновлении отношений речи не идет: у Ксении есть новый мужчина. Младший сын, 12-летний Василий, живет неделю у отца, неделю у мамы. Старший сын, 19-летний Иван, живет со своей невестой и учится в Театральном университете им. Карпенко-Карого.

"Я очень хорошо общаюсь с бывшей женой. Мы сейчас, напротив, чаще общаемся, поддерживаем друг друга. Раньше, признаюсь, была тяжелая ситуация. Наверное, были еще какие-то претензии у кого-то. Мы же родные люди, как ни крути. Конечно, у нее есть новый мужчина, они живут своей жизнью – и туда я не лезу. Я ведь не езжу к ним в гости, не сижу, в ворота не заглядываю. Но наше общение – это отдельная история как абсолютно родных людей. И это вполне логично," - признался Вячеслав.

Довженко с сыновьями – Иваном и Василием. instagram sldovgenko

Актер отметил, что уже хотел бы обзавестись любовными отношениями, но времени на амурные дела нет.

"Я не прочь освободиться от звания холостяка. Слава Довженко планирует жениться, просто еще не с кем. Пока это только в планах," - поделился Довженко.

Отметим, что Вячеслав и Ксения развелись в 2018 году после 17 лет брака.

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