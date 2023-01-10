Шаманская отрицает слова Ханумака, что они уже год не живут вместе

Блогерша обьявила о разводе и началась публичная перепалка.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская блогерша Алина Шаманская объявила о разводе со сценаристом "Квартала 95" Русланом Ханумаком спустя 5 лет брака. Между ними произошла публичная перепалка.

Алина обвинила мужа в изменах и унижении, на что Руслан ответи, что никогда не изменял и вообще - они год уже как не живут вместе. В сториз Инстаграма Шаманская ответила.

По словам блогерши, это ложь.

"Я ужасно не люблю лжи! Больше всего в этой жизни. Последнее, что я скажу по этому поводу, о годе – ложь. Вот теперь у меня все," – заявила Алина.

Сториз Шаманской.

Также она упрекнула экса, что он ее не защитил от хейтеров, когда их пару упрекнули за выезд в США перед вторжением.

"Я молча ела проклятия в мою сторону от тысячи людей всю войну из-за того, что мой муж в Америке со мной. Мне и моему сыну желали смерти не один день, а 10 месяцев. Ни разу никто не вышел в публичную плоскость и не сказал: "Отстаньте от Алины, все вопросы ко мне". Я искренне рада, что Руслану хватило смелости публично защитить свою семью от злобных комментаторов. Это еще одно подтверждение, что "семьей" я не была," - поделилась Шаманская.

Сториз Шаманской.

Алина показала слова поддержки поклонников и свое фото, на котором она заплаканная: "Вы все пишете о моей силе, спасибо. Но я пока себя в зеркале не узнаю".

Сториз Шаманской.

Ранее мы писали, как Руслан отреагировал на пост экс-жены о разводе.