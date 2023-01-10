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Квиткова вызвала бурю комментариев своим постом о похудении

Супруга бывшего Холостяка в настоящее время весит 48 кг.

Автор: Дмитрий Сыч
Квиткова вызвала бурю комментариев своим постом о похудении
Одна из инстаграммщц написала, что Квиткова весит столько, сколько ее 13-летний ребенок
instagram kvittkova

Жена Никиты Добрынина Дарья Квиткова поделилась в своем блоге селфи в приталенном мини-платье. Это – три фотографии возле зеркала. Инстаграм-завсегдатайша снялась по пояс, а также во весь рост.

"48 кг меня", – коротко подписала кадры виновница публикации.

instagram kvittkova

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Довольно обычный снимок с констатацией массы тела вызвал небывалый резонанс. Похудение бывшей участницы телевизионного реалити некоторые пользователи восприняли очень эмоционально.

Квиткову, в частности, упрекают, что она своим постом плохо влияет на подростков. Некоторым также не понравилось, что женщина позировала босиком.

instagram kvittkova

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Ранее мы писали о том, что результаты своего похудения продемонстрировала бывшая виагрянка Анна Седокова.

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Теги:
фото, критика, похудела, похудение, Дарья Квиткова

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