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Сын Энн Хейч рассекретил, когда выйдут посмертные мемуары актрисы

Книга получила название «Зови меня Энн»

Автор: Коваленко Наталья
Сын Энн Хейч рассекретил, когда выйдут посмертные мемуары актрисы
Сын Энн Хейч рассекретил, когда выйдут посмертные мемуары актрисы
Getty Images

Сын умершей после ДТП звезды «Супермена» Энн Хейч, Гомер Хейч Лаффун поделился подробностями о предстоящем выходе посмертных мемуаров матери. В ее аккаунте в Instagram Гомер обнародовал сообщение, в котором поблагодарил фанов матери за поддержку.

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Кроме того, мужчина сообщил, что уже в январе 2023 года выйдет автобиографическая книга его матери под названием «Зови меня Энн» и показал обложку. Эти мемуары являются продолжением первой книги Хейч «Зови меня сумашедшей», которая поступила в продажу в 2002 году.

По словам Гомера, в мемуарах Энн рассказала о своем пути к славе, в том числе о наставлениях Харрисона Форда, дружбе с Эллен ДеДженерес и знакомстве с Харви Вайнштейном.

«На момент смерти у моей мамы была законченная рукопись второй книги. Эта книга — результат дальнейших усилий мамы, направленных на то, чтобы поделиться своей историей и помочь другим, где она могла. И я знаю, что она была рада поделиться с миром. Итак, мама, вот я делюсь этим с сообществом, которое ты создала, пусть оно процветает и живет своей собственной жизнью, как ты и хотела», — написал сын покойной актрисы.

Напомним, что Энн Хейч в начале августа 2022 года впала в кому после автокатастрофы. Спустя 6 дней после ДТП врачи констатировали смерть мозга. Актриса умерла в возрасте 53 лет.

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Теги:
мемуары, Энн Хейч

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