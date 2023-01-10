Сын Энн Хейч рассекретил, когда выйдут посмертные мемуары актрисы

Книга получила название «Зови меня Энн»

Автор: Коваленко Наталья

Сын умершей после ДТП звезды «Супермена» Энн Хейч, Гомер Хейч Лаффун поделился подробностями о предстоящем выходе посмертных мемуаров матери. В ее аккаунте в Instagram Гомер обнародовал сообщение, в котором поблагодарил фанов матери за поддержку.

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Кроме того, мужчина сообщил, что уже в январе 2023 года выйдет автобиографическая книга его матери под названием «Зови меня Энн» и показал обложку. Эти мемуары являются продолжением первой книги Хейч «Зови меня сумашедшей», которая поступила в продажу в 2002 году.

По словам Гомера, в мемуарах Энн рассказала о своем пути к славе, в том числе о наставлениях Харрисона Форда, дружбе с Эллен ДеДженерес и знакомстве с Харви Вайнштейном.

«На момент смерти у моей мамы была законченная рукопись второй книги. Эта книга — результат дальнейших усилий мамы, направленных на то, чтобы поделиться своей историей и помочь другим, где она могла. И я знаю, что она была рада поделиться с миром. Итак, мама, вот я делюсь этим с сообществом, которое ты создала, пусть оно процветает и живет своей собственной жизнью, как ты и хотела», — написал сын покойной актрисы.

Напомним, что Энн Хейч в начале августа 2022 года впала в кому после автокатастрофы. Спустя 6 дней после ДТП врачи констатировали смерть мозга. Актриса умерла в возрасте 53 лет.

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