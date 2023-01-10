Клопотенко о своей личной жизни: Сердце Евгения – оно никогда не будет с одним человеком всю жизнь

Кулинар рассказал о своих необычных отношениях.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что не готов провести жизнь с одной женщиной. В интервью для Общественного вещателя кулинар отметил, что сейчас у него есть девушка.

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Евгений подчеркнул, что у него с любимой "очень необычные" отношения. Он относится к амурным делам не так, как все.

"У меня нет такого, что ты всю жизнь с одной девушкой. Сердце Евгения – оно никогда не будет с одним человеком всю жизнь. Сейчас все подумают, что я гулящий, бабник. Если мне нравится девушка и я всю жизнь с ней провожу, то мне это кажется концом света. Мне с ней интересно, круто, но я хочу с ней видеться не каждый день. Мне не интересно, мне интересно работать, что-то менять," - отметил Клопотенко.

Для него является нормальным строит отношения с несколькими девушками одновременно.

"Вы можете быть вдвоем, втроем, это абсолютно нормальные вещи, если кому-то это также нравится. Такой у меня подход," - заявил Евгений.

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