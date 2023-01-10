"Отец там перевернулся": младший Тальков разъярил сеть своим постом

Игорь Тальков-младший обратился к патриарху Кириллу, отчитавшись о своем содействии захватническим действиям РФ.

Тальков-младший (справа на фото) отметил, что в течение восьми месяцев дает концерты в поддержку оккупантов

Российский певец Игорь Тальков-младший, который прежде не пожелал воевать с украинцами, но поддерживает российское вторжение, обратился к Владимиру Гундяеву (он же – патриарх Кирилл, предстоятель РПЦ) с петицией. Сперва исполнитель выразил благодарность церковнику, который благословляет российских солдат на оккупационные действия в Украине, "за христианское отношение" к их родине и "оказанную помощь в продолжении дела патриота России, поэта и композитора Игоря Талькова".

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В открытом письме Тальков-младший отметил, что вместе со своим коллективом "на протяжении восьми месяцев созидает проекты", которые способствуют вторжению в Украину. Также певец отчитался о проведенных мероприятиях – серии "благотворительных" концертов.

Далее в документе Тальков-младший посетовал на попадание церковного строения, где он осуществляет свою деятельность, "в руки людей, не обладающих профессиональной компетенцией". А еще попросил поспособствовать прекращению притеснений и гонений, которые коснулись его с коллективом, пока они находились в помещении на 20 квадратных метров в здании бывшей богадельни.

Однако не всем инстаграмщикам пришелся по вкусу такой "патриотизм" Талькова-младшего с упоминанием его покойного отца. Вот что они написали:

instagram igor_talkov

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