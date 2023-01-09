Сладкие объятия: Дарья Петрожицкая показала фото с бойфрендом

Звезда сериала «Папик» поделилась новым снимком с возлюбленным

Автор: Коваленко Наталья

Популярная украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая участвовала в проектах «Танці з зірками» и «Голос країни», обнародовала в Инстаграм романтический кадр со своим бойфрендом.

Звезда популярного сериала «Папик» опубликовала снимок с поездки в Париж. В столице Франции влюбленные посетили Диснейленд. На снимке пара в образах Мики и Минни Маус нежно обнимаются в одном из сувенирных магазинов. Кадр был сделан еще год назад, однако только сейчас знаменитость решила им поделиться.

Отметим, что после начала полномасштабной войны в Украине, пара проживает за границей — в Германии. Имя избранника Дарья держит в тайне. Известно, что любимый актрисы чуть младше ее и с миром шоу-бизнеса не связан.

Ранее мы писали, что Алина Шаманская объявила о разводе со звездой «Квартала» Русланом Ханумаком.