Никитюк показалась в гуцульском костюме на Ивано-Франковщине

Леся Никитюк поделилась рождественскими постами, в которых запечатлено ее посещение Косова.

Телеведущая Леся Никитюк посвятила два свежих инстаграм-поста украинским этническим нарядам. Блондинка сделала ряд фотографий в одежде, которая традиционна для запада Украины. А именно – гуцулов.

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Сначала экс-звезда "Орла и решки" поделилась своими портретными кадрами, а также фотографиями со старшими женщинами.

"Святой вечер на Франковщине. Косов. Встречаем первую звезду. Христос Рождается! Славим Его", – подписала изображение ведущая.

Затем Никитюк опубликовала свои снимки на фоне холмов и хат.

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

"А я, люди, умею хорошо одеваться). Украинские горцы! Гуцулы свободолюбивы и независимы. Боже, как здесь встречают). Просто люди-фейерверки! Вокруг – расшитые рушники, ковры. Мебель, украшенная резьбой. Каждый приглашает в свой дом, накрывает стол… А я и захожу", – написала Леся и пригласила просматривать больше в историях своего блога, где показалась в еще одном колоритном костюме.

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

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