Лунный календарь в январе: что стоит делать в новолуние и полнолуние

Полный и точный лунный календарь на январь 2023 года, когда новолуние и полнолуние в этом месяце.

Лунный календарь на январь 2023 года – способ удачно расписать задачи, которые вы планируете выполнить в первый месяц нового года. Он включает в себя лунные фазы, а также благоприятные и неблагоприятные действия.

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Астрологи убеждены, что активность Луны сказывается на разных областях человеческой жизни. Вот почему для удачного течения и завершения дел важно знать о настроении Луны.

Лунный календарь на январь 2023 – фазы Луны

Новолуние – 21 января

Полнолуние – 7 января

Луна растет: 1-6 и с 22-31 января

Луна спадает: 8-20 января

Солнечное затмение: не предусмотрено

Лунное затмение: не предусмотрено

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Когда новолуние в январе 2023

Естественный спутник Земли начнет свое движение от обновления до полнолуния 21 января в 22:53 по киевскому времени. Это время стоит запомнить, поскольку звездочеты рекомендуют планировать дела на весь месяц в первый час новолуния. Но ни в коем случае не начинайте эти дела в новолуние.

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Также этот день будет благоприятен для медитаций, физкультуры и прогулок. В новолуние лучше не конфликтовать. Стоит отпускать старые обиды и людей, негативно на вас влияющих. Не рекомендуется давать или брать деньги взаймы, проводить хирургические вмешательства, делать маникюр или стричься.

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Когда полнолуние в январе 2023

7 января в 01:08 по киевскому времени Луна достигнет своего наибольшего округления. Считается, что в это время нельзя попадать под лунный свет, поскольку будут сниться кошмары. Не стоит начинать продолжительные дела (строительство, сватовство, свадьбу, путешествия и т. д.). Также говорят, что в день полнолуния нельзя ничего выносить из обители, чтобы не вынести успех и счастье.

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Полнолуние влияет и на кухонные дела. В этот период не следует добавлять большую массу ингредиентов, поскольку Луна их увеличивает. Следует готовить запасы, срубы для дома, сажать круглые овощи. Все они будут радовать полнотой как прямом, так и переносном значении.

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