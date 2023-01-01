АфишаАфиша
Русский Українська

Лунный календарь в январе: что стоит делать в новолуние и полнолуние

Полный и точный лунный календарь на январь 2023 года, когда новолуние и полнолуние в этом месяце.

Автор: Дмитрий Сыч
Лунный календарь в январе: что стоит делать в новолуние и полнолуние
В полнолуние рекомендуется делать запасы
pinterest

Лунный календарь на январь 2023 года – способ удачно расписать задачи, которые вы планируете выполнить в первый месяц нового года. Он включает в себя лунные фазы, а также благоприятные и неблагоприятные действия.

Читай также: Любовный гороскоп на январь: кто поженится, а кто – расстанется

Астрологи убеждены, что активность Луны сказывается на разных областях человеческой жизни. Вот почему для удачного течения и завершения дел важно знать о настроении Луны.

Лунный календарь на январь 2023 – фазы Луны

  • Новолуние – 21 января
  • Полнолуние – 7 января
  • Луна растет: 1-6 и с 22-31 января
  • Луна спадает: 8-20 января
  • Солнечное затмение: не предусмотрено
  • Лунное затмение: не предусмотрено

pinterest

Когда новолуние в январе 2023

Естественный спутник Земли начнет свое движение от обновления до полнолуния 21 января в 22:53 по киевскому времени. Это время стоит запомнить, поскольку звездочеты рекомендуют планировать дела на весь месяц в первый час новолуния. Но ни в коем случае не начинайте эти дела в новолуние.

Читай также: 7 астрологических трендов на 2023 год, которые изменят мир

Также этот день будет благоприятен для медитаций, физкультуры и прогулок. В новолуние лучше не конфликтовать. Стоит отпускать старые обиды и людей, негативно на вас влияющих. Не рекомендуется давать или брать деньги взаймы, проводить хирургические вмешательства, делать маникюр или стричься.

pinterest

Когда полнолуние в январе 2023

7 января в 01:08 по киевскому времени Луна достигнет своего наибольшего округления. Считается, что в это время нельзя попадать под лунный свет, поскольку будут сниться кошмары. Не стоит начинать продолжительные дела (строительство, сватовство, свадьбу, путешествия и т. д.). Также говорят, что в день полнолуния нельзя ничего выносить из обители, чтобы не вынести успех и счастье.

Читай также: Знаки зодиака городов мира: что говорит астрология о местах на планете

Полнолуние влияет и на кухонные дела. В этот период не следует добавлять большую массу ингредиентов, поскольку Луна их увеличивает. Следует готовить запасы, срубы для дома, сажать круглые овощи. Все они будут радовать полнотой как прямом, так и переносном значении.

pinterest

Ранее мы писали о том, что говорит представителям всех знаков зодиака финансовый гороскоп на январь 2023 года.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Луна, лунный календарь, полнолуние, новолуние

Статьи по теме

Лунный календарь стрижек на декабрь - когда лучше всего посетить салон
Лунный календарь стрижек на декабрь - когда лучше всего посетить салон
Лунный календарь в декабре - благоприятные дни для дел
Лунный календарь в декабре - благоприятные дни для дел
Новолуние в ноябре 2022 – когда будет и что нельзя делать
Новолуние в ноябре 2022 – когда будет и что нельзя делать
Самый двуликий знак зодиака, по мнению астрологов: ТОП-6
Самый двуликий знак зодиака, по мнению астрологов: ТОП-6
4 знака зодиака больше всего пострадают от октябрьского новолуния
4 знака зодиака больше всего пострадают от октябрьского новолуния
Какой церковный праздник 3 января и что нельзя делать
Какой церковный праздник 3 января и что нельзя делать

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK